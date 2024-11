Quando uscirà Il Patriarca 2? La serie tv, con protagonista Claudio Amendola, sta per tornare con nuovi colpi di scena e tradimenti che rendono la trama ancora più complessa. Scopriamo insieme le anticipazioni, il cast e quando andrà in onda.

Il Patriarca 2, cosa accadrà nella nuova stagione e quando in tv

Dopo il successo della prima stagione, torna sui canali Mediaset Il Patriarca 2. In totale saranno sei le prime serate in cui vedremo le avventure di Nemo Bandera, imprenditore interpretato da Claudio Amendola, e della sua famiglia. La prima puntata andrà in onda venerdì 15 novembre 2024 in prima serata su Canale 5 e poi sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Ma cosa vedremo nella seconda stagione de Il Patriarca? Tanti gli interrogativi come chi ha ucciso Carlo, il figlio di Nemo. L’imprenditore Nemo Bandera deve gestire la sua malattia e il suo impero criminale costruito sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea. Al suo fianco restano i suoi alleati più fidati: la moglie Serena, interpretata da Antonia Liskova, la figlia Nina (Giulia Schiavo) e l’avvocato di famiglia Mario (Raniero Monaco di Lapio), marito di Nina. Nemo però non sospetta che dietro la morte di Carlo ci sia proprio Mario, il suo uomo di fiducia. Nella famiglia farà poi il suo ingresso stabile Lara (Neva Leoni), avuta da Nemo in una relazione passata.

A cercare di prendere il controllo della città arriva però Raoul Morabito, interpretato da Federico Dordei. Ex amico di Nemo, i due si troveranno faccia a faccia in uno scontro che sarà il fulcro di questa seconda stagione.

Il cast della seconda stagione

Nel cast de Il Patriarca 2, fanno il loro ingresso Federico Dordei (l’ex socio Raoul), e Giulia Bevilacqua, la neosindaca Elisa. Confermati Claudio Amendola (Nemo Bandera), Antonia Liskova (Serena, la moglie di Nemo), Raniero Monaco di Lapio (Mario), Giulia Schiavo (Nina) e Neva Leoni (Lara).