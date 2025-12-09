Sarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore. La serie tv di Rai 1 non si presenterà infatti al suo consueto appuntamento pomeridiano lunedì 8 dicembre. Dopo il lungo ponte dell’Immacolata però, tornerà a occupare il palinsesto del primo canale Rai regalandoci quattro episodi ricchi di tensioni e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 9 al 12 dicembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 12 dicembre

Odile è tormentata da un profondo senso di colpa dopo il gesto disperato compiuto dalla madre. L’arrivo del Natale, invece, porta finalmente una buona notizia per Caterina.

Nel frattempo Roberto scopre che Mario è rientrato a Milano e che ha ripreso il suo posto al Circolo: decide quindi di affrontarlo immediatamente, temendo che possa essere troppo tardi.

Mario compie un gesto clamoroso nei confronti di Caterina, lasciandola senza parole. Roberto osserva esterrefatto.

Tutti preoccupati per Adelaide nei prossimi episodi Il Paradiso

Il tentativo di suicidio di Adelaide lascia tutti sconvolti. Marcello è molto preoccupato e corre da lei, per poi chiedere un parere medico a Enrico. Barbieri teme che la contessa possa tentare nuovamente un gesto estremo. Questa è anche la preoccupazione di Odile e Marta, che non la perdono d’occhio un istante.

La situazione però, rischia di farsi particolarmente pesa per Marcello, costretto a fare anche i conti con i suoi sensi di colpa.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 12 dicembre

La sconfitta contro la GMM per l’abito della Scala indossato da una delle sorelle Brugnoli brucia davvero a Botteri, che è deciso a prendersi la sua rivincita personale sui Marchesi.

Rosa e Marcello ricevono una visita inattesa di Umberto. La coppia decide di rimandare la data delle nozze.