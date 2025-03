Cosa ci attende nelle puntate settimanali Il Paradiso delle Signore in onda dal 24 al 28 marzo? La soap “regina” del daytime di Rai Uno è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Adelaide, che farà ritorno a Milano. Per la contessa però non ci saranno buone notizie. Nel frattempo Delia sarà impegnata a salvare la nuova collezione Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 28 marzo 2025

La nuova collezione Paradiso, in mostra in vetrina, non suscita l’interesse previsto. Dopo la mossa a sorpresa della GMM, gli scarsi risultati scatenano in tutti i dipendenti del grande magazzino milanese una forte delusione. Delia decide di reagire. La donna ha un’idea per catturare l’attenzione della clientela e salvare così la nuova linea.

Spoiler Il Paradiso: il ritorno di Odile

Marta fa fatica a perdonare Enrico per non averle parlato della malattia di Adelaide. Intanto Odile – con l’aiuto di Matteo – pensa a un modo per rintracciare la madre, ma non ottiene il consenso della famiglia Sant’Erasmo.

Il solo a sostenerla è Marcello, che trova geniale l’idea della ragazza di pubblicare un appello per convincere la Contessa a tornare a casa. Su insistenza di Odile, Rosa decide di scrivere un articolo per Adelaide, e Marcello le esprime la sua gratitudine per l’aiuto.

L’appello di Odile esce così sul giornale di Tancredi. Mentre Marcello non può fare a meno di pensare ad Adelaide, e sembra aver dimenticato il bacio con Rosa, Umberto è colpito dal modo in cui Odile e Rosa sono riuscite a rivolgersi alla contessa senza neppure nominarla. Non resta che aspettare per vedere se l’appello avrà l’effetto sperato e la contessa si farà viva. Tutto sembra andare come sperato, e Adelaide torna finalmente alla villa. Le sue condizioni di salute però destano preoccupazione, e la donna decide di farsi visitare da Enrico Brancaccio. Il quadro clinico è serio, e Adelaide dovrebbe operarsi prima possibile. Umberto non vuole che si sottoponga all’intervento, ma la contessa chiede al giovane medico maggiore chiarezza.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Rosa si sfoga con Elvira, rivelandole quanto le pesi la convivenza con Marcello. Elvira sogna per suo figlio una culla come quella che aveva da bambina. Salvo – con la complicità di Alfredo – progetta una sorpresa per lei. In atelier Concetta inizia ad accusare la stanchezza, e tutte le veneri, compresa Rita, cercano di aiutarla.

A Mimmo viene affidato il compito di presenziare alla manifestazione degli studenti che rivendicano la libertà di stampa. Durante la manifestazione studentesca però, l’uomo non ha il comportamento che vorrebbero i suoi superiori. Quando Auretta Grimaldi si presenta in visita al Paradiso, Irene si lascia inavvertitamente sfuggire un commento sul capo copiato dalla GMM.