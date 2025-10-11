La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Adelaide, che dopo aver fatto una prova del suo abito da sposa avrà un brutto incubo, e Roberto, costretto a fare i conti con i problemi economici del Paradiso Donna. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 13 al 17 ottobre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide ha un incubo

Mentre Marta e Odile osservano Adelaide intenta a fare le prove del suo abito da sposa, la figlia della contessa confida alla cugina della strana telefonata ricevuta da Ettore. Quest’ultimo l’ha invitata a cena, e proprio in quell’occasione presenta a Odile sua sorella Greta.

Adelaide nel frattempo ha un incubo, che si rivela un segnale di cattivo presagio.

Poco dopo la contessa scopre con orrore che il suo abito nuziale è irreparabilmente danneggiato. Turbata e disperata, la donna riesce a ritrovare il sorriso solo grazie a Greta, che si dimostra una stilista formidabile e in pochissimo tempo confeziona per la contessa un nuovo abito.

Roberto nei guai nelle prossime puntate Il Paradiso 10

Roberto rischia di dover rinunciare al Paradiso Donna, e solo il tempestivo intervento di Tancredi di Sant’Erasmo – che torna a tendergli una mano – riesce a salvarlo.

Le cose vanno bene per il Paradiso Donna, e l’azienda prospera grazie al sostegno del nipote di Adelaide.

News Il Paradiso delle Signore

Uno sconosciuto avvicina Rosa per strada. Si tratta di Rodolfo Sacchi, un individuo alquanto losco che la importuna per più sere. Quando lui si ripresenta, Mimmo interviene per difenderla.

Quanto accaduto turba però profondamente la donna, che ben presto si trova di nuovo faccia a faccia con Rodolfo. Stavolta lui la aggredisce e a salvarla è Marcello. Rosa deve essere ricoverata in ospedale dopo l’aggressione, e Barbieri non riesce a fare a meno di pensare a lei.

Spoiler Il Paradiso delle Signore

Caterina è preoccupata perché non ha più notizie del fidanzato. Per cercare di confortarla Mirella escogita un piano.

Mimmo cerca una persona da poter proporre a Ciro come nuovo cameriere. Alla fine riesce a trovarla, e il nuovo cameriere inizia a lavorare alla Caffetteria, senza però convincere del tutto Puglisi.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Aiutato da Marcello, Salvo riesce a trovare una buona soluzione per la cessione delle sue quote della Caffetteria. Lui ed Elvira possono così prepararsi a lasciare Milano, e iniziano a salutare i colleghi del Paradiso. Una scena toccante è quella in cui Salvo e Marcello si salutano, condividendo ricordi del passato e nuove speranze per il futuro.

Johnny è pronto a partire, quando legge un annuncio sul giornale che gli fa cambiare idea. Il giovane si rende però conto che difficilmente potrà realizzare i suoi sogni senza un lavoro, e Delia si offre di aiutarlo.