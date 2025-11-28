La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo i preparativi dei protagonisti per uno degli eventi più prestigiosi del capoluogo lombardo: la Prima al Teatro della Scala di Milano. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 1° al 5 dicembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: arriva la Prima alla Scala

Adelaide fa ritorno a Milano con un atteggiamento sereno.

Nel capoluogo lombardo l’attesa per la stagione lirica 1966/1967 al Teatro della Scala è altissima. Le sorelle Brugnoli, Rebecca e Chiara, sono impegnate a trovare gli abiti perfetti per l’occasione al Paradiso. Per Fulvio invece il fascino della prima alla Scala è ormai un ricordo del passato. Caterina però ci tiene molto a partecipare all’evento con il padre, e Delia si offre di aiutarla a scegliere l’abito.

E mentre Fulvio, privo dei biglietti per la prima alla Scala, potrebbe ricevere un aiuto da Delia, la competizione tra la GMM e Il Paradiso dedicata agli abiti che le sorelle Brugnoli indosseranno per la serata si fa sempre più agguerrita.

Tensione per una vecchia foto nei prossimi episodi Il Paradiso

La madre di Matteo da a quest’ultimo una foto di famiglia che ritrae i fratelli Marchesi da bambini con i genitori, e decide di mostrarla e consegnarla a Odile, chiedendole di consegnarla ai Marchesi. Poco dopo Ettore trova quello scatto sulla scrivania.

Greta decide che quella foto deve sparire, ignara del fatto che esiste anche un altro scatto della sua famiglia, conservato da Matteo. Quando Ettore lo scopre interpreta il fatto come un nuovo ostacolo ai suoi progetti di vendetta. Determinato a impossessarsi anche dell’altra foto, Ettore chiede a Greta di aiutarlo a recuperarla con un piano davvero molto rischioso.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 5 dicembre

Nel corso di un evento letterario al Circolo, Odile consegna a Rosa una busta da dare a Marcello. Ma la decisione della contessa di escludere Barbieri dal Circolo continua a creare tensioni tra Odile e Marta. In seguito quest’ultima viene a sapere del matrimonio tra Rosa e Marcello e convoca Umberto e Odile, per chiedere loro di tenere nascosta la notizia alla contessa. La giovane però non condivide questa sua scelta, e decide di raccontare tutto a sua madre.

Per Mimmo arriva il momento di lasciare il suo appartamento, e Johnny ha già in mente una soluzione per entrambi.

IPDS, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Irene accetta l’invito di Cesare per la Prima alla Scala, e Johnny le regala un libretto del Nabucco, l’opera in programma per quella serata speciale.