Il ritorno di Adelaide a Milano promette di scatenare nuovi colpi di scena nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore. Negli episodi presto in onda su Rai Uno infatti, la contessa rimetterà piede a villa Guarnieri, dando vita a una serie di eventi che ci accompagneranno e ci faranno stare con il fiato sospeso nelle prossime settimane. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Adelaide torna a Milano

Nel corso delle prossime puntate, la contessa potrà considerare terminato il suo percorso per ritrovare sé stessa, e quindi lascerà il convento, nel quale è andata a rifugiarsi, per rimettere piede nel capoluogo lombardo.

Per la nobildonna questa nuova stagione IPDS non è certo stata felice, e se proprio nelle prime puntate l’abbiamo vista fare rientro a Milano in compagnia di Marcello (e pronta a convolare a nozze con lui) ha poi dovuto affrontare una serie di circostanze che l’hanno segnata profondamente. La delusione nello scoprire che Marcello aveva una relazione con Rosa, e la scoperta che i due intendevano convolare a nozze, sembrava averla fatta impazzire, al punto che era arrivata a tentare di uccidere l’ex fidanzato.

In seguito – minacciando un gesto disperato – aveva convinto Barbieri a raggiungerla a St. Moritz, scatenando la gelosie e la delusione di Rosa che aveva finito per accettare di seguire Tancredi in America.

Non c’è quindi da stupirsi se ora – alla notizia di un nuovo imminente ritorno della contessa Adelaide – i tantissimi fans della serie tv di Rai Uno possano ipotizzare un nuovo capovolgimento di fronte. Possiamo tuttavia anticiparvi che il suo arrivo a villa Guarnieri la porterà a fare altre scoperte, che non avranno niente a che fare con Marcello.

I segreti di Umberto svelati nelle prossime puntate IPDS

Nel preciso momento in cui la contessa rimetterà piede a Milano, si troverà a fare i conti con importanti novità: da un lato ci saranno i preparativi per le imminenti nozze della figlia Odile con Ettore Marchesi, e dall’altro la notizia che Marcello e Rosa avranno deciso di mettere in stand-by la loro storia d’amore.

L’uomo con il quale aveva sognato di convolare a nozze a inizio stagione sarà quindi tornato libero, e questo potrebbe innescare un ritorno di fiamma. Ma al momento tale ipotesi rimane lontana, mentre quello che emerge dagli spoiler è un’altra importante novità, legata a Umberto.

La donna si troverà infatti tra le mani documenti che sveleranno un importante segreto del commendator Guarnieri. Scoprirà infatti che il padre di sua figlia è anche lo zio di Ettore e Greta, figli di un fratello che fin qui non sarà mai stato nominato!

I fans de Il Paradiso scopriranno così che quest’uomo misterioso avrà un conto in sospeso con il fratello, e che i due ragazzi saranno giunti a Milano proprio con l’intento di prendersi la loro rivincita. Questa nuova scoperta porterà Adelaide a dubitare che anche l’imminente matrimonio con sua filia, possa essere parte di quel piano di vendetta organizzato da Greta ed Ettore. Sarà davvero così? Ma soprattutto, riuscirà la contessa di Sant’Erasmo a fermare le nozze e salvare sua figlia?