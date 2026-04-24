Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 27 al 30 aprile? Sarà una settimana breve, visto che la serie tv ambientata nel grande magazzino milanese si prenderà un giorno di riposo il 1° maggio, ma non per questo meno intensa. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 30 aprile

Caterina ottiene giustizia nel caso del concorso ALMAT grazie al supporto di Valeria e Fulvio. Delia è combattuta tra la possibilità di trasferirsi a Hollywood e i sentimenti per Botteri, ma forse Teo saprà aiutarla a scegliere.

Nel frattempo, le Veneri cercano un regalo di nozze per Irene, e Johnny propone un’idea davvero insolita. Umberto e Adelaide vivono momenti difficili, consapevoli di essere sotto il ricatto di Greta.

Marta decide di dire tutta la verità a Odile, che affronta Ettore senza dargli alcuna spiegazione.

News IPDS: anticipazioni settimanali

Le Veneri preparano una sorpresa per Irene e chiedono l’aiuto di Johnny, che però preferirebbe non farsi coinvolgere.

Rosa incontra la critica francese Colette Bernard, alla quale aveva inviato alcuni capitoli inediti del suo libro, ricevendo da lei l’incoraggiamento a coltivare il proprio talento. E mentre la Camilli vive un momento positivo grazie all’incoraggiamento della critica francese, Tancredi capisce che con lei non potrà mai esserci amore.

Dopo la rottura, Ettore spera ancora di riconquistare Odile, mentre Greta riesce a mettere le mani sul testamento di Umberto. A quel punto, Adelaide decide di affrontare i fratelli Marchesi, rivelando una verità sconvolgente.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Alla festa di addio di Johnny, Irene non riesce a nascondere una grande amarezza.

Ettore capisce che con Odile è finita e la saluta per sempre, proprio mentre sua sorella Greta scopre che il testamento di Umberto è misteriosamente sparito. Il giovane Marchesi parte per Londra, lasciando la sorella nel capoluogo lombardo.

Adelaide e Umberto tirano un sospiro di sollievo, pensando di essersi finalmente liberati dei due fratelli, ma Greta ha ancora un asso nella manica da giocare: la giovane tende una trappola a Odile, chiamando villa Guarnieri e chiedendo un incontro con Adelaide.