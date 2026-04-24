Cresce l’attesa per la prima edizione di Battiti Live Spring 2026, il format musicale di successo che, dopo la versione estiva, approda in tv con una versione primaverile affidata alla conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. Scopriamo insieme la data di partenza in tv e il cast di ospiti e cantanti.

Battiti Live Spring 2026, quando in tv?

Ci siamo: da mercoledì 29 aprile 2026 al via in prima serata su Canale 5 la nuova versione del “Battiti Live Spring 2026“, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale condotto da Michelle Hunziker affiancata da Alvin. Tre puntate realizzata nella splendida cornice di Piazza Trento e Trieste a Ferrara con la partecipazione di grandissimi nomi della musica italiana, ma anche emergenti.

La versione primaverile del festival musicale estivo di successo è stata registrata a Ferrara lo scorso marzo e ha catalizzato l’attenzione di migliaia di persone. Un’occasione davvero speciale per celebrare i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale della manifestazione canora. Sul palco Michelle Hunziker affiancata da Alvin.

Battiti Live Spring 2026, artisti e cantanti ospiti

Ma passiamo al cast di cantanti ed ospiti protagonisti della prima edizione del Battiti Live Spring 2026 in onda su Canale 5. Sul palcoscenico si alterneranno giovani talenti, ma anche i cantanti del momento che con le loro canzoni occupano le prime posizioni delle classifiche radio e streaming.

Sul palco di piazza Trento e Trieste a Ferrara ci saranno: Sal De Vinci, Ditonellapiaga, Dargen D’amico, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti. E ancora: Ermal Meta, LDA e Aka Seven, Fedez e Marco Masini, Malika Ayane, Mara Sattei, Michele Bravi, Francesco Renga, J-Ax. Non potevano mancare all’appello: Levante, Luchè, Nayt, Raf, Samurai Jay, Serena Brancale, Tommaso Paradiso,Tredici Pietro e Sayf, Federica Abbate. Da segnalare, sempre da Sanremo 2026, anche la presenza di Nicolò Filippucci, il vincitore della categoria Nuove Proposte e Welo.

Ma non finisce qui, visto che durante le tre serate ci sarà spazio anche per: Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Clara, Emma, Noemi, Sarah Toscano, Bresh, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Fred de Palma, Gemelli Diversi, Geolier, Mr Rain, Rkomi, Rocco Hunt, The Kolors, Emis Killa, Alfa, Cioffi, Meek, Petit e Tropico, Alessio Bernabei.

L’appuntamento con il Battiti Live Spring è dal 29 aprile in prima serata su Canale 5.