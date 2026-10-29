Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 2 al 6 novembre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo l’arrivo di Riccardo, pronto a ricoprire il ruolo di nuovo direttore commerciale del grande magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa ci attende.
Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 6 novembre
Valter scopre che Simona vuole lasciare la danza e prova a convincerla a cambiare idea. Nel frattempo, Roberto annuncia ufficialmente l’arrivo di Riccardo Guarnieri come nuovo direttore commerciale del Paradiso.
Odile si impegna a risolvere un grave problema nella casa-famiglia, mentre Matteo le suggerisce una possibile soluzione. Oltre all’infestazione di pulci, però, la struttura deve affrontare un’altra difficoltà. Intanto, Elisa vede in Matteo la persona ideale per aiutare Lia a controllare il suo carattere ribelle.
News “Il Paradiso delle Signore”: anticipazioni settimanali
Riccardo trova la sua ispirazione per il lancio della collezione natalizia, mentre Landi suggerisce di organizzare una cena di lavoro al Circolo.
Iacopo è pronto per presentare la mostra dedicata al padre, mentre Diana cerca di dimostrare alla madre di essere molto più capace di quanto lei pensi.
Valter prova a convincere Simona a riprendere gli allenamenti, e per riuscire nel suo intento si rivolge alle Veneri, ma la ragazza reagisce male all’iniziativa. Nel frattempo, Botteri manifesta qualche dubbio sulla campagna pubblicitaria “Ad Occhi Chiusi” ideata da Riccardo, ma Delia gli dà un consiglio prezioso. Matteo, invece, rivela a Marcello un’importante verità sul padre di Lia.
Cos’altro accade nelle prossime puntate IPDS?
Cesare capisce che l’aiuto di Diana potrebbe rivelarsi la miglior soluzione per Rebecca, determinata a conquistare Filippo. Proprio grazie a Diana, Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo, ma inizia a sospettare che dietro l’aiuto della cugina ci sia l’influenza di Carla, e per questo decide di prendere le distanze da lei.
Intanto, la cancellazione della cena di lavoro del Paradiso regala a Elisa una serata del tutto inaspettata.
Marcello riesce a risolvere il guasto alla casa-famiglia, ma Odile insiste nel voler contribuire alle spese. Vedendo quanto Mirella sia entusiasta dei nuovi acquisti per la casa-famiglia, Portelli suggerisce a Odile di rinnovare la struttura con elettrodomestici di ultima generazione.
Irene scopre che Simona ha un vero talento per la danza, ma si rende conto anche del dolore che la ragazza porta ancora dentro di sé.
Matteo confida a Marcello di aver incontrato Carmine Mandalà, il padre di Lia, e di avere seri dubbi su di lui.
Dopo aver provato a lasciarsi alle spalle errori e fragilità, Guarnieri sembra aver ritrovato fiducia nel futuro, grazie al nuovo ruolo assunto nella casa di moda di Roberto Landi. Un avvenimento inaspettato però, lo costringe a rimettere tutto in discussione.