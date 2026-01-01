Il Paradiso delle Signore riprenderà la sua regolare programmazione lunedì 5 gennaio, e proprio nei primi episodi 2026 assisteremo a una situazione carica di tensione tra Rosa e Marcello. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Marcello ha rischiato di perdersi il primo Natale con Rosa: trame Ipds

Il piano di Adelaide per separare Marcello e Rosa ha in parte funzionato. La contessa – dopo aver attirato Barbieri allo chalet di St. Moritz – è riuscita a convincerlo a passare la notte con lei. Questo contrattempo ha rischiato di far saltare i piani di Marcello di trascorrere il suo primo Natale con Rosa.

Sebbene Barbieri sia riuscito a rientrare a Milano in tempo, la tensione tra i due si farà sentire. La donna non gli perdonerà facilmente la sua scelta di correre dalla ex e – per affrontare il momento difficile di coppia – deciderà di buttarsi a capofitto sul lavoro.

Arriva la Befana al Paradiso delle Signore

Lasciati alle spalle i festeggiamenti di Natale e Capodanno, arriva il momento di pensare alla Befana. Il fascino suscitato da questa festività ispira Anita, che decide di organizzare un’Epifania speciale al Paradiso aiutata da Teo.

I protagonisti della serie tv iniziano a rientrare dalle vacanze di fine anno, e scopriremo che il soggiorno a Gstaad avrà lasciato in Anita un amaro ricordo. Mentre la giovane trascorreva una vacanza sulla neve con Cesare Brugnoli, è rimasta vittima di un incidente che l’ha costretta a un ritorno in galleria zoppicante e con la gamba ingessata.

Johnny apparirà al settimo cielo per il regalo ricevuto da Irene, mentre Mimmo apprezzerà moltissimo il dono ricevuto da Maria: un libro di cucina internazionale che gli offrirà molti spunti per nuove ricette.

Il Paradiso delle Signore news: Marta affronta Adelaide

Marta sarà spronata da Marcello a rimanere accanto ad Adelaide, e la giovane prenderà alla lettera l’invito di Barbieri, tanto da intrufolarsi nella camera della contessa e rovistare tra le sue cose. Di rientro dalla vacanza a St. Moritz, Adelaide sorprenderà la nipote nella sua stanza e andrà su tutte le furie, accusandola di spiarla, proprio come suo padre Umberto.

I primi episodi dell’anno riveleranno nuove tensioni, che vedremo sciogliersi nel corso delle settimane. Siete pronti a seguire gli sviluppi delle trame insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Ipds.