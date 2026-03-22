Sarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Lunedì 23 marzo la serie risulta infatti cancellata dal palinsesto di Rai Uno. Perché e quando tornerà in TV?

Il Paradiso delle signore cancellato il 23 marzo, perché?

Cambio programmazione di Rai Uno per la giornata di lunedì 23 marzo: il primo canale cancella la soap italiana Il Paradiso delle Signore per lasciare spazio a uno speciale informativo sul referendum giustizia 2026. La diretta inizierà alle 15:00 e si protrarrà per gran parte del pomeriggio, con collegamenti da molte città italiane e la diretta dello scrutinio.

L’episodio IPDS del 23 marzo sarà quindi cancellato dalla programazione Rai. Si tratta di una variazione che non sorprende i fans, considerato il fatto che il primo canale nazionale ha sempre lasciato ampio spazio agli appuntamenti istituzionali.

Gli appassionati della soap tuttavia, potranno contare sulla serialità del racconto, visto che la puntata prevista a inizio settimana non risulta cancellata, ma semplicemente spostata.

Il Paradiso delle signore, quando torna la serie di Rai Uno?

Come anticipato, si tratterà di uno stop temporaneo. I fans della serie potranno infatti ritrovare i loro beniamini martedì 24 marzo nel consueto slot pomeridiano a partire dalle 16:10 su Rai 1.

La puntata inizialmente programmata per lunedì slitterà quindi di 24 ore, ma garantirà ai fans la continuità della narrazione, senza salti, riprendendo le trame dal punto esatto in cui saranno interrotte.

Cosa accadrà nell’episodio di martedì della soap di Rai Uno?

Sarà una settimana più “breve” per gli appassionati IPDS – che potranno contare su 4 puntate anziché 5 come di consueto – ma ciò non significa che dovranno rinunciare ai colpi di scena.

Sebbene con un numero limitato di episodi infatti, il Paradiso promette di regalarci molte novità. I riflettori saranno puntati su Marina Valli e Matteo Portelli e su una notizia che susciterà grande sorpresa nei fans. Occhio anche alla lettera di Adelaide che sarà recapitata a villa Guarnieri, e che seminerà ancora scompiglio. Dopo molte settimane di silenzio, la contessa si rifarà viva con una missiva che creerà molte tensioni.