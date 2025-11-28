La notizia farà sicuramente la gioia dei tantissimi fans Il Paradiso delle Signore che oggi, venerdì 28 novembre, potranno trovare ad attenderli i loro beniamini in un maxi appuntamento su Rai Uno. La serie tv ambientata nel più grande magazzino milanese raddoppia, e ci regala due episodi.

Il Paradiso delle Signore in onda con due episodi venerdì 28 novembre

Il Paradiso delle Signore raddoppierà l’appuntamento oggi, venerdì 28 novembre, per recuperare la puntata saltata lo scorso lunedì. Il 23 novembre infatti, la programmazione televisiva ha subito delle modifiche a causa dei funerali di Ornella Vanoni e delle elezioni regionali, dopo la chiusura dei seggi in Veneto, Puglia e Campania. In seguito a questi eventi Il Paradiso delle Signore non è andato in onda nel consueto slot pomeridiano, e recupererà la puntata persa con un doppio appuntamento speciale. I fans della soap pomeridiana di Rai 1 avranno così la possibilità di recuperare l’episodio saltato.

Come cambia il palinsesto di Rai Uno

La variazione interesserà l’intero pomeriggio di Rai1, visto che anche La volta buona, il contenitore condotto da Caterina Balivo, andrà in onda con una durata ridotta.

Il talk pomeridiano di Rai 1 terminerà anticipatamente alle 15:20 circa, lasciando spazio a due episodi consecutivi della soap, che si concluderanno intorno alle 16:50. Successivamente, la programmazione proseguirà con il consueto appuntamento con La Vita in diretta.

Trama episodi IPDS di venerdì 28 novembre

Nei due episodi in onda oggi pomeriggio assisteremo ai tentativi di Umberto di far ragionare Odile sulla proposta di Ettore, e acconsentire così a prestare il suo volto alla nuova campagna pubblicitaria della GMM. L’aiuto delle Veneri poi, non basterà a Johnny per far fronte ai problemi del suo furgone, e Landi penserà a qualcosa per aiutare il giovane.

Mentre Rosa e Marcello saranno intenti a scegliere i loro testimoni di nozze, Matteo accoglierà la madre Silvana e le presenterà Marina. Enrico sembrerà pronto per la prima lezione all’università e deciso a mettere da parte una volta per tutte la sua passione per la chirurgia.