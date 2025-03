Il Paradiso delle Signore come accade ogni anno, saluterà i suoi fans nel mese di maggio per tornare con una nuova stagione a settembre. Prima del gran finale Il Paradiso 9 tuttavia, la maggior parte delle vicende giungeranno a compimento, anche se non è escluso che la produzione voglia lasciare qualche finale aperto per la prossima stagione. Quali saranno le storie che vedranno, entro i primi di maggio, una conclusione e quali invece saranno “rimandate a settembre”?

Trame future Il Paradiso 9: chi è il padre di Odile?

Una delle trame più avvincenti è senza dubbio quella che nasconde il segreto sulla paternità di Odile. La giovane è arrivata a Milano nel corso dei primi episodi di questa nona stagione. Se da un lato è apparso chiaro fin da subito che si trattasse della figlia naturale della contessa di Sant’Erasmo, dall’altro è rimasto un alone di mistero sull’identità del padre. Ebbene, anche questo mistero sta per avviarsi a una soluzione. Presto scopriremo infatti che si tratta di Umberto.

La verità verrà a galla nel momento in cui Adelaide deciderà di sottoporsi all’intervento chirurgico. Negli ultimi tempi abbiamo infatti assistito al ritorno della contessa di Sant’Erasmo a villa Guarnieri, ma abbiamo anche appreso che le cure sperimentali non hanno avuto gli effetti sperati. Su consiglio di Brancaccio la donna ha deciso di operarsi, sebbene proprio Umberto si sia mostrato contrario fin dall’inizio. Poco prima dell’intervento, Adelaide svelerà a quest’ultimo qualcosa che lo lascerà sconvolto.

Sarà il primo campanello d’allarme, che poi troverà conferma nel momento in cui la contessa chiamerà il commendator Guarnieri dalla clinica. Nel corso della telefonata scopriremo che Umberto starà facendo fatica a nascondere a Odile di essere suo padre. Finirà davvero per dire alla ragazza la verità?

Adelaide torna con Marcello nel finale Il Paradiso

Fortunatamente l’intervento chirurgico avrà gli effetti sperati, e la contessa potrà tornare a villa Guarnieri. A quel punto si troverà a dover riconquistare il cuore di Marcello, deluso dal fatto che lei gli abbia tenuta nascosta la sua malattia. Ebbene, anche questa storyline troverà un lieto fine, e dopo aver chiarito le incomprensioni, i due torneranno insieme.

Trame finali Il Paradiso: Rita svela i segreti del suo passato

L’arrivo della nuova Venere è stato – fin dal primo momento – circondato da un alone di mistero. Nel corso degli ultimi episodi Il Paradiso tuttavia, Rita si troverà costretta a svelare i segreti del suo passato. Scopriremo così quali sono i motivi che l’hanno costretta ad accettare di diventare una pedina nelle mani di Tancredi di Sant’Erasmo.

Per quale motivo Rita è stata obbligata a diventare una spia all’interno del grande magazzino milanese? Gli spoiler non rivelano ancora quale tremendo passato nasconda la Venere, ma possiamo anticiparvi che la sua decisione di rivelare la verità le consentirà di liberarsi finalmente dell’influenza di Tancredi e riprendere in mano le redini della sua vita.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 9?

L’ultima puntata di questa stagione è prevista su Rai Uno per il 2 maggio 2025. I fans però potranno stare tranquilli, poiché la rete nazionale ha già confermato la decima stagione. D’altronde non poteva essere diversamente, visto che la soap italiana sta facendo registrare ottimi ascolti.

In attesa di ritrovare i nostri beniamini dopo la consueta pausa estiva, vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati e conoscere in anteprima tutte le news Il Paradiso 10.