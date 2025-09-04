Il momento tanto atteso dai fans è finalmente arrivato: a partire da lunedì 8 settembre la nuova stagione Il Paradiso delle Signore prenderà ufficialmente il via su Rai Uno. Come vi avevamo anticipato, questo decimo capitolo sarà particolarmente ricco di colpi di scena, che non tarderanno a svelarsi ai fans fin dalle prime battute. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dall’8 al 12 settembre sul primo canale Rai.

Il Paradiso delle Signore, prime anticipazioni 10^ stagione

Fin dai primi momenti di questa nuova stagione IPDS, i fans faranno la conoscenza di Fulvio. Il nuovo magazziniere è destinato ad avere un ruolo di primo piano fin dalle prime battute, e sarà subito coinvolto nei preparativi della sfilata dedicata alla collezione ispirata al cinema. L’attore che lo interpreta, Simone Montedoro, raggiunto nelle settimane scorse dai nostri microfoni ha dichiarato che il suo personaggio sarà al centro di trame e intrighi che ci faranno trattenere il fiato.

Innanzitutto il nuovo magazziniere giungerà con la figlia Caterina, che però sarà all’oscuro dei fallimenti del genitore e del reale incarico di quest’ultimo al Paradiso. Fulvio instaurerà con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo un legame profondo. Cosa accadrà? Staremo a vedere. Tornando alle nostre trame settimanali intanto, possiamo anticiparvi che proprio la contessa sarà al centro dei festeggiamenti a villa Guarnieri, dopo il suo rientro dalle vacanze con Marcello e il riconoscimento prestigioso ottenuto al Circolo.

Ultimi preparativi per la sfilata nelle prime puntate Il Paradiso 10

La data della tanto attesa sfilata si avvicina, e Odile – dopo i contrasti con Tancredi – appare sempre più determinata a restituire prestigio alla Galleria Milano Moda. La giovane si mette in cerca di uno stilista che possa ridare prestigio alla GMM.

Nel frattempo Umberto – approfittando della festa – si confida con Adelaide e le rivela una decisione cruciale che riguarda Odile. E mentre Delia fatica a trovare un elemento originale per le sue parrucche, Roberto ha in mente qualcosa che potrebbe davvero rendere unico l’evento. Adelaide intanto, è d’accordo con la proposta di Umberto che pensa di affiancare Marina Valli a Odile.

Spoiler Il Paradiso: chi sarà il padrino di Andrea?

Elvira e Salvatore scelgono il padrino per il piccolo Andrea, ma la loro scelta non trova d’accordo i coniugi Gallo, che vorrebbero invece un loro parente in questo ruolo. Salvo però sembra irremovibile e non accetta interferenze nelle scelte sue e della moglie. Anche Concetta prova a far cambiare idea ad Andrea Gallo, ma senza successo.

A quel punto sembra che niente possa impedire a Tarcisio – il cugino di Elvira – di essere il padrino del piccolo Andrea, ma proprio quando anche Salvatore sembra essere pronto a rassegnarsi, Concetta ha un’idea per cambiare le cose.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Uno?

Marcello comprende che Umberto ha un forte potere su Adelaide, e inizia a temere l’ingerenza del commendatore nella loro relazione. Barbieri non si sente del tutto incluso nella famiglia Guarnieri, e questo alimenta le sue insicurezze sul futuro con la contessa. Per cercare di segnare un punto a suo favore, Marcello fa un gesto inatteso e prepara una sorpresa per Adelaide. Solo Matteo è al corrente dei piani del fratello, che intende fare una proposta di matrimonio alla contessa.

Dopo aver scoperto che Matteo ha trascorso la notte con Marina Valli, Marcello si trova a fare colazione con l’attrice e improvvisamente ha un’ispirazione per la sfilata. La donna si lascia convincere a sfilare per il Paradiso, declinando l’invito della GMM. A quel punto Odile affronta Matteo chiedendogli spiegazioni.

Fulvio ha un malore e viene soccorso da Enrico, mentre Irene e Delia ricevono una visita inaspettata. Arriva il giorno della sfilata, che è anche lo stesso in cui si tiene il battesimo del piccolo Andrea. Concetta è vittima dell’influenza e deve cedere il posto di madrina a Elvira.

La sfilata della nuova collezione si rivela un successo per il Paradiso, mentre per la GMM e Odile arriva una delusione, visto che Marina Valli ha cambiato idea all’ultimo minuto. Umberto è tutt’altro che disposto ad arrendersi, e tenta un’ultima carta per riconquistare Adelaide.