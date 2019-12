Il Paradiso delle Signore si prende una pausa durante la settimana di Natale: dal 23 al 27 dicembre 2019 non andrà in onda. Mentre l’anno scorso la programmazione della soap di Rai 1 è continuata anche durante le festività, quest’anno si ferma.

Il Paradiso delle Signore si ferma per la pausa natalizia: ecco quando tornerà

Quindi la nostra soap preferita si prende una breve vacanza dal suo pubblico affezionato e tornerà a farci compagnia lunedì 30 dicembre, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Le vicende del Paradiso delle Signore dunque rimarranno in sospeso per una settimana esatta e dovrebbero tornare a intrattenere il pubblico di Rai1 già da lunedì 30 dicembre 2019. Queste le ultime notizie relative alla soap con Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Pietro Genuardi, Alessandro Tersigni.

Ma niente paura, la pausa sarà brevissima il tempo di mangiare un pandoro o un panettone che la soap di Rai 1 tornerà saldamente nei pomeriggi della rete ammiraglia della tv di Stato. Ovviamente in questo periodo di feste, i palinsesti sono un po’ ballerini per cui diamo per certo che la soap tornerà il 30 dicembre ma non escludiamo imprevisti dell’ultimo minuto.

Il Paradiso delle Signore si ferma per Natale, ma già prima del nuovo anno sarà con noi

Naturalmente c’è grande attesa di sapere come si evolveranno le vicende che tanto appassionano il pubblico che segue il Paradiso delle Signore. La pausa inizierà lunedì 23 dicembre per cui vedremo, Marcello e Salvatore che si accingono a firmare il contratto che prevede l’acquisto della caffetteria.

I due ragazzi da camerieri si trasformeranno in imprenditori. Avranno la stoffa di portare avanti gli affari e di dare una svolta alla loro vita?

Il commendatore Guarnieri diviso tra Adelaide e Flavia

E mentre gli Amato e i Barbieri saranno alle prese con la novità della caffetteria, Umberto Guarnieri proseguirà le sue losche trame per mettere le mai sul patrimonio dei Brancia, facendo una corte serrata a Flavia. Ma la Contessa non se ne starà in disparte. Cosa si inventerà per favorire il cognato e attrarlo nel suo letto?

Pausa Natalizia per il Paradiso delle Signore: cosa succederà nel negozio più bello di Milano?

Intanto, le Veneri saranno alle prese con i preparativi del Natale. Molta curiosità per la passione che divamperà tra Roberta e Marcello. La ragazza fidanzata da tempo con Federico Cattaneo, nell’ultima settimana di programmazione si lascerà andare alla corte di Marcello.

Stando alle nostre anticipazioni, la irreprensibile signorina Pellegrino sempre molto ligia alle regole, stavolta si lascerà andare alle emozioni e alle avances di quel “ragazzaccio” di Marcello.

Sarà l’anteprima di un grande amore o un semplice fuoco di paglia? E cosa accadrà invece tra Clelia e Luciano? I due si vogliono come un tempo ma l’impegno matrimoniale di Luciano è un bel macigno da superare e soprattutto un ostacolo grandissimo al loro amore.

Cosa prevarrà? La passione o il rispetto per il vincolo matrimoniale?

Insomma, sono molte le vicende che rimarranno aperte al Paradiso e non ci resta che attendere il ritorno della soap che è fissato per lunedì 30 dicembre, salvo repentini cambiamenti.

E come si evolverà la vita del giovane Guarnieri? Riccardo dopo aver detto addio all’amata Nicoletta sta provando ad andare avanti con la sua vita. Dedica tutto il suo tempo agli affari ma nel suo intimo cosa proverà davvero?