Il Paradiso delle Signore arriva con nuove anticipazioni sulle trame che vanno da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019. A ridosso delle festività natalizie, cosa ci riserverà il negozio più bello di Milano? Anche al Paradiso siamo vicino alla celebrazione del Santo Natale; vediamo come si svilupperanno le vicende dei protagonisti.

Riccardo imbastirà seriamente una relazione con Ludovica? Il ragionier Cattaneo riuscirà a mantenere in piedi il suo legame matrimoniale con Silvia, o si lascerà andare alla passione con Clelia? Eccovi le anticipazioni sulla soap di Rai 1 in onda tutti i giorni, tranne il sabato, alle 15.40.

Il Paradiso Delle Signore: anticipazioni trame 16-20 dicembre 2019. La vincita di Marcello al gioco

Il giovane Barbieri è un ragazzo dalle mille risorse: gioca al totocalcio assieme a Salvatore e vince una piccola somma al totocalcio. Peccato che i mezzi usati per arrivare alla vincita siano clandestini e non in regola. Di questo si accorge Roberta che scopre i sotterfugi di Marcello, ma non apre bocca. Inutile dire che la sua vincita è motivo di chiacchiere tra Roberta, Gabriella e Angela.

I segreti di Silvia

Intanto, la famiglia Cattaneo attraversa una crisi in piena regola: l’arrivo di Clelia a Milano scatena la gelosia di Silvia che nasconde al marito di essere stata alla pensione di Clelia, dove qualche giorno prima gli ha fatto una telefonata in ufficio. Ma dopo decide di confessare tutto al ragioniere e recandosi al Paradiso dice al marito di essere andata a trovare Clelia per mettere in chiaro le cose.

Angela scopre Riccardo e Ludovica di ritorno da un viaggio

Intanto, Angela continua la sua vita e il lavoro al Circolo. Guarda da lontano Riccardo e non può fare a meno di fantasticare su di lui. Purtroppo per lei, il ragazzo sembra sempre più preso da Ludovica, con la quale trascorre un week end romantico a Cortina. Tuttavia, la giovane donna non si arrende così facilmente alla perdita di Riccardo, così una sera si presenta a Villa Guarnieri e confessa a Riccardo un suo segreto. Cosa sarà? Qual è il segreto di Angela Barbieri?

Le manovre di Umberto, diviso tra Adelaide e Flavia

Umberto, nel frattempo non perde di vista il suo obiettivo: mettere la mani sul patrimonio dei Brancia. A questo proposito continua a far credere a Flavia, vedova da poco, di essere innamorato di lei. Ma se l’interesse che lo lega alla donna è puramente materiale ed economico, continua a coltivare una passione amorosa per sua cognata Adelaide.

Sarà realmente vero amore? Quando si tratta di Umberto Guarnieri bisogna prendere tutto con le pinze. Ma l’uomo continua a corteggiare entrambe le donne (per motivi differenti) all’insaputa l’una dell’altra. Questa situazione, provoca la gelosia di ambedue le donne.

Gabriella e Salvatore litigano per colpa di Cosimo

Cosimo, sempre più preso da Gabriella fa di tutto per conquistarla. La corte spietata dell’uomo suscita la gelosia più nera del giovane Amato che non riesce a contenerla e finisce per litigare furiosamente con la sua fidanzata.

La gelosia di Salvatore incrina il rapporto con Gabriella

Gabriella e Salvatore sempre più lontani: non riescono a fare pace e ritrovare l’armonia di un tempo. Salvatore infatti si è trasformato in un Otello furioso e non intende ragioni. Ma povero! Non ha tutti i torti: Cosmo Bergamini continua a fare il casca morto con Gabriella, è persino disposto a finanziare l’acquisto della Caffetteria.

Flavia tiene d’occhio Umberto: l’uomo è sincero?

Umberto Guarnieri sempre preoccupato per il destino della sua Banca fa di tutto per non perderla, anche corteggiare Flavia Brancia di cui non è innamorato.

Ad aiutarlo nel suo piano diabolico sempre la fedele contessa Adelaide di Sant’Erasmo che sembra avere in mente una strategia per risollevarne le sorti della Banca.

Ma Flavia non è certamente stupida per cui tiene d’occhio il Guarnieri e cerca di scoprire se il “sentimento” palesato nei suoi confronti è sincero oppure no.

La Molinari lascia il Paradiso

Intanto una novità attende le Veneri del Paradiso: la signorina Molinari, la capo commessa dopo le festività natalizie lascerà il suo posto di lavoro a causa dei suoi problemi di salute.

Anche Riccardo Guarnieri si offre di riscattare la Caffetteria

Intanto, Riccardo Guarnieri è sempre più avviato ad una carriera di brillante imprenditore. Finito il periodo buio in cui era vittima degli oppiacei, Riccardo si è buttato a capofitto sul lavoro dimostrando di essere un abile uomo d’affari. In questa prospettiva, si offre di aiutare Marcello e Salvatore a riscattare la caffetteria. Riccardo vuole aiutare Marcello, anche per sdebitarsi con Angela.

Clelia e Luciano si incontrano e la donna mette in chiaro le sue intenzioni

Clelia è in Caffetteria quando si imbatte in Luciano. Stare insieme con l’uomo la rende sempre felice. Non può certo ignorare che il suo cuore corre più veloce quando il ragioniere è nelle vicinanze. Tuttavia, mette le cose in chiaro con l’uomo: la sua intenzione è rimanere a Milano solo per le festività e poi ritornare a Roma.

Sarà veramente così? Intanto Marta e Vittorio, dovranno far fronte a questa mancanza. Via la signora Molinari, contavano sulla presenza della Calligaris, ma se va via anche lei…

Agnese suggerisce ad Armando di trasferirsi nel suo palazzo

Agnese ha ormai una bellissima opinione del capo magazziniere, Armando Ferraris: è un brav’uomo, aiuta il prossimo senza chiedere nulla in cambio. La signora Amato così suggerisce alla padrona di casa di dare in affitto l’appartamento lasciato sfitto da Angela e Marcello, proprio al signor Armando che ha fretta di trovare una sistemazione.

Riccardo finanzia la caffetteria di Marcello e Salvatore

Riccardo annuncia a Angela la sua decisione: finanzierà la caffetteria, per dare così un’occasione a Salvatore e a suo fratello Marcello. Quest’ultimo in verità è un pò diffidente e non sa se fidarsi del giovane Guarnieri. Ma Salvatore convince Marcello ad accettare l’aiuto economico di Riccardo.

Marcello confessa un segreto a Roberta

Sempre Marcello rivela un segreto che riguarda il suo passato a Roberta. Cosa avrà confessato? Che è stato in prigione o il suo passato in famiglia con la sorella? Fatto sta che la Pellegrino rimane senza parole per la confessione del giovane, non si sarebbe mai aspettata una simile confidenza.

Salvatore e Rocco gelosi di Agnese

Intanto i maschioni di casa Amato, Salvatore e Rocco, non vedono di buon occhio che Armando Ferraris si trasferisca in un appartamento sul loro stesso pianerottolo. Ma Agnese è una donna adulta e non si fa soggiogare dalla gelosia nei suoi confronti, del figlio e del nipote.

Clelia tornerà veramente a Roma?

Intanto anche le Veneri sono state informate che Clelia dopo le festività natalizie farà ritorno a Roma, così comprano un regalino al piccolo Carletto. Tuttavia Marta, non riesce ad accettare che Clelia li lasci nuovamente così escogita un piano per farla restare. Di cosa si tratterà?

Ludovica gelosa di Angela

La giovane rampolla dei Brancia, è molto gelosa delle attenzioni che Riccardo riserva ad Angela. Tuttavia, il ragazzo la rassicura su loro rapporto e sminuisce decisamente il suo interesse per la cameriera del Circolo.

La famiglia Cattaneo è in partenza

Intanto fervono i preparativi per l’imminente partenza dei Cattaneo: Silvia e Luciano raggiungeranno Nicoletta e Margherita a Bari dal momento che mancano cinque giorni al Natale.

Marcello e Salvatore ad un passo dal rilevare la Caffetteria

Intanto il sogno di Marcello e Salvatore pare concretizzarsi. E’ arrivato il grande giorno per la firma dell’acquisto della Caffetteria. Dopo molto penare finalmente sono ad un passo dal rilevare il Bar.

Uno spiacevole equivoco

A pochi giorni dal Santo Natale, Umberto deve fare i conti con un equivoco che rischia di mandare all’aria i suoi piani. Le due donne a cui riserva le sue attenzioni, Adelaide e Flavia, credono di passare con lui il giorno di Natale, nella villa a Rapallo in Liguria. Peccato che entrambe siano convinte di essere sole con il Commendatore, e invece…

La decisione di Clelia e la passione di Roberta

Nel frattempo Clelia dopo molte titubanze prende una decisione importante per il suo futuro e quello del figlio. Cosa sarà? La giovane donna, rimarrà forse a Milano?

E intanto Roberta, che ha sempre tenuto a bada la corte di Marcello, stavolta si lascia andare e tra loro la situazione diventa più intima e incandescente… E Federico?