Come vi avevamo annunciato tempo fa, la soap di Rai 1, Il Paradiso delle Signore andrà in onda per tutta questa settimana e poi dalla prossima saranno mandate le repliche. Tuttavia dobbiamo correggere il tiro, perché oggi la puntata non andrà in onda per dare spazio all’informativa del Presidente del Consiglio al Parlamento.

Il Paradiso delle Signore, oggi 21 aprile non va in onda

Quindi, l’ultima puntata di questa stagione non sarà venerdì 24 aprile ma lunedì 27 e le repliche inizieranno da martedì 28 aprile 2020. Repliche relative a questa stagione in corso quando molti utenti invece avrebbero voluto rivedere la prima stagione, quella che aveva nel cast come protagonisti Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi che interpretavano rispettivamente: Pietro Mori e Teresina Iorio.

Le vicende e gli intrighi amorosi dei Guarnieri, degli Amato e dei Cattaneo, per oggi si faranno da parte per consentire la messa in onda dell’informativa del Premier Giuseppe Conte che ci informerà se veramente l’Italia è pronta ad affrontare la cosiddetta Fase 2 e ripartire lentamente con tutte le norme che già conosciamo: distanziamento sociale, guanti, mascherine ed evitare assembramenti.

Rai 1 quindi dedicherà il pomeriggio all’informazione in merito al covid19 e alle nuove direttive che ci darà Conte: se riaprire lentamente o continuare il lockdown.

Ma gli appassionati della soap non temano di perdere la puntata di oggi, perché la potranno “recuperare” lunedì 27 aprile, data che segnerà la chiusura della soap per questa stagione. Difatti da martedì 28 aprile partiranno le repliche di questa stagione.

Il Paradiso delle Signore, dove rivedere la prima stagione

Come anticipavano sopra, molti gli utenti che avrebbero preferito la messa in onda della prima stagione dove vengono narrate le intricate vicende di Pietro Mori e Teresa Iorio. Lui imprenditore di successo, bel tenebroso dal passato non proprio limpido; lei giovane inesperta che arriva a Milano dalla Sicilia, e si innamora perdutamente (ricambiata) del bel Pietro.

Ma se volete rivedere la prima stagione vi basterà scaricare da Google play, l’app (assolutamente gratuita) SuperGuidaTv e alla sezione On Demand scorrere e scegliere “Serie tv”. Poi basta cercare la nostra soap, Il paradiso delle Signore e il gioco è fatto!! Potete vedere le puntate sul computer, sul cellulare o tablet, ma anche in tv se avete il Chromecast.

Buona visione!!