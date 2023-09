L’appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore oggi – lunedì 18 settembre – è anticipato. La soap andrà in onda alle 15.35. Continua a leggere e scopri i motivi del cambio palinsesto Rai.

Cambio programmazione Il Paradiso delle Signore 8 lunedì 18 settembre

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nella giornata di oggi, lunedì 18 settembre. La soap opera pomeridiana – che ogni giorno tiene incollati davanti al teleschermo oltre un milione e mezzo di spettatori – anticipa la messa in onda. I fans dovranno collegarsi in anticipo su Rai Uno per seguire il nuovo episodio.

Eccezionalmente il palinsesto Rai subirà delle modifiche e l’appuntamento con la soap opera partirà alle 15.35 circa, con 25 minuti di anticipo rispetto all’orario canonico di messa in onda.

Perché Il Paradiso anticipa oggi?

Il cambio programmazione della rete ammiraglia è dovuto alla messa in onda della trasmissione Tutti a scuola – in onda su Rai 1 – con la conduzione di Flavio Insinna. Il programma vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che faranno il loro augurio personale di buon anno scolastico agli studenti e agli insegnanti.

Lo speciale condotto da Insinna prenderà il via alle 16.35, e si protrarrà fino alle 18.45 circa. Questo porterà inevitabilmente ad alcune variazioni che interesseranno la fascia del pomeriggio di Rai 1. La variazione di palinsesto riguarderà solo la giornata odierna, e a partire da domani – martedì 19 settembre – Il Paradiso delle Signore 8 riprenderà la normale programmazione.

Cosa accadrà nella puntata di oggi Il Paradiso delle Signore?

Nella puntata di oggi i Puglisi faranno i conti con la nuova realtà in cui vivono. Ciro si preparerà a vivere il suo primo giorno di lavoro alla caffetteria. Lucia Giorgi darà improvvisamente le dimissioni dal ruolo di Venere del Paradiso, lasciando Irene alle prese con l’imminente necessità di trovare una sostituta. Maria le proporrà di assumere sua sorella Agata, consapevole del fatto che incontreranno la resistenza del padre. Riusciranno a superare l’ostilità di Ciro?

Per sapere cosa ci attende nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore e conoscere tutte le news sulla soap continuate a seguirci.