Amara sorpresa per i fans della serie italiana Il Paradiso delle Signore. che oggi – mercoledì 24 dicembre – come di consueto si collegheranno a Rai Uno per seguire le vicende dei loro beniamini. IPDS oggi non va in onda, perché? Continua a leggere e scopri i motivi e quando tornerà in TV.

Il Paradiso delle Signore si ferma a Natale 2025

Come ogni anno, i vertici di Rai Uno hanno deciso per uno stop de Il Paradiso delle Signore nei giorni che celebrano la festa più sentita dell’anno. Si tratta di giorni tipicamente dedicati alle feste in famiglia, e la scelta della prima rete nazionale di sospendere la serie tv nasce proprio dal desiderio di consentire a tutti di trascorrere qualche ora in serenità, senza però perdersi neppure un episodio della soap che, in questo periodo, vede trame particolarmente ricche.

Anche IPDS 2025 quindi, non andrà in onda né il giorno della vigilia, né per Natale e neppure per Santo Stefano. Quest’anno la pausa si preannuncia più lunga del solito, visto che – a seguire – ci sarà il fine settimana.

Il Paradiso delle Signore, quando torna su Rai 1?

I tantissimi fans de Il Paradiso delle Signore possono trascorrere tranquillamente le festività con amici e familiari. Non solo non rischieranno di perdersi neppure un episodio IPDS, ma ritroveranno i loro beniamini ad attenderli già lunedì 29 dicembre, con episodi che riprenderanno esattamente dal punto in cui li avevano lasciati.

Cosa vedremo al suo posto?

Tuttavia i vertici Rai hanno pensato anche a chi trascorrerà le festività natalizie davanti al teleschermo, prevedendo per loro un palinsesto ricco e variegato. La fascia pomeridiana che di solito è occupata dalla serie tv IPDS sarà sostituita per la vigilia e il giorno di Natale da programmi che vedranno come protagonisti i piccoli cantanti dell’Antoniano. Il 26 dicembre invece, la prima rete Rai trasmetterà dalle 16:40 alle 18:40 circa il film Pretty Princess.