Una amara sorpresa attende oggi i fans Il Paradiso delle Signore che, come di consueto, si collegheranno su Rai Uno per seguire le vicende del grande magazzino milanese. La soap Rai oggi, lunedì 23 dicembre, non andrà in onda.

Il Paradiso delle Signore 9 sospeso, i motivi

Per la settimana di Natale sono previsti alcuni cambiamenti nel palinsesto Rai. La soap italiana di Rai Uno si ferma a partire da oggi, lunedì 23 dicembre.

Coloro che si collegheranno al primo canale della TV di Stato oggi alle 16:00 non troveranno ad attenderli i protagonisti della soap ambientata nel più famoso magazzino milanese. Il Paradiso delle Signore si concede una pausa dal piccolo schermo per la consueta sosta natalizia, e tornerà a tenerci compagnia con i nuovi episodi lunedì 30 dicembre. Al suo posto andrà in onda uno speciale de “La volta buona”, il talk show con Caterina Balivo.

La sosta nella settimana di Natale è ormai un rituale per la soap opera italiana. Già negli anni scorsi infatti i vertici Rai avevano optato per una pausa per permettere ai tantissimi fans di trascorrere queste giornate di festa con i propri cari. Si rinnova quindi anche quest’anno la scelta di concedere uno stop alla serie tv, in vista di puntate che ci terranno con il fiato sospeso proprio negli ultimi giorni dell’anno.

Tensione alle stelle nei prossimi episodi Il Paradiso

Dopo la pausa Il Paradiso tornerà a tenerci compagnia lunedì 30 dicembre, e negli ultimi due giorni dell’anno promette di regalarci episodi carichi di tensione. Al centro dei riflettori troveremo il matrimonio di Salvo ed Elvira, ma anche l’evoluzione del rapporto tra Alfredo e Clara. I due si avvicineranno sempre di più, mentre Irene osserverà preoccupata gli eventi, dopo aver rinunciato a un futuro con Perico per inseguire le sue aspettative irrealizzabili.

Nel corso delle puntate future ci sarà spazio anche per Clara, che dopo aver tradito Jerome farà fatica a trovare un equilibrio sentimentale.