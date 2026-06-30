Manca sempre meno al ritorno de Il Paradiso delle signore su Rai Uno, e mentre le riprese vanno avanti a ritmo serrato, dal set arrivano le prime news che promettono grandi novità sui nuovi episodi in onda da settembre. Cosa sappiamo sul cast che ci accompagnerà nella stagione 2026-2027 IPDS? Se da un lato sembra scongiurato il pericolo di un addio da parte di Marta e Marcello, dall’altro c’è qualcuno che invece potrebbe uscire di scena. Pronti a scoprire con noi le prime indiscrezioni?

Il Paradiso delle signore 11: Marta e Marcello tornano protagonisti

La prima conferma arriva per Marta Guarnieri e Marcello Barbieri. Dopo un finale decima stagione IPDS che aveva fatto temere un non ritorno dei due, le prime news che arrivano dal set sembrano confermare invece la loro presenza.

Marta continuerà a essere al centro delle trame, a conferma del fatto che il suo percorso narrativo non si sarà affatto concluso con la passata edizioni. In dettaglio la Guarnieri si troverà ad affrontare nuove sfide sia in campo lavorativo che sentimentale, e a fare scelte che potrebbero riscrivere il suo destino.

Anche la presenza di Marcello sembra ormai confermata. Barbieri non solo tornerà nei nuovi episodi Il Paradiso, ma continuerà a essere uno dei punti fermi nelle trame della soap italiana. Marcello si troverà a prendere decisioni destinate ad avere un ruolo fondamentale nel suo futuro personale e professionale.

Gli scatti sui social fanno sognare i fans: ritorno di fiamma tra Adelaide e Marcello?

Come sempre accade, gli attori impegnati sul set degli Studi Videa a Roma condividono sui social alcuni scatti tra una pausa e l’altra. E sono state proprio le immagini condivise da Pietro Masotti (Matteo Barbieri nella soap) a riaccendere le speranze dei fans, che non hanno mai smesso di sognare un ritorno di fiamma tra Barbieri e Adelaide.

Nell’ultima stagione tra i due c’è stato un vero e proprio punto di svolta: il giovane Barbieri – accorgendosi di provare qualcosa per Rosa – ha messo fine alla loro relazione a un passo dalle nozze. Questo rifiuto è stato vissuto dalla Contessa come un vero e proprio affronto, che inizialmente si è trasformato in sete di vendetta e poi in redenzione. Resasi conto di non poter far nulla per separare Rosa e Marcello, Adelaide ha scelto di farsi da parte. Certi sentimenti però, non si cancellano facilmente.

Proprio per questo la condivisione di scatti su Instagram in cui i due protagonisti appaiono vicini e sorridenti ha riacceso le speranze dei fans: la coppia formata da Marcello e Adelaide non è mai uscita definitivamente dal cuore degli appassionati, li rivedremo ancora insieme?

Agata Puglisi esce dal cast? News IPDS

Agata potrebbe non tornare nella nuova stagione Il Paradiso? Tra le possibili assenze, il nome che fa maggiormente discutere è sicuramente quello della figlia di Ciro Puglisi. La giovane – interpretata da Silvia Bruno – è stata protagonista di un finale di stagione che l’ha vista combattuta tra il desiderio di restare a Milano e quello di intraprendere un percorso professionale importante a Firenze. Scelte, ripensamenti e decisioni mai prese con assoluta fermezza, hanno fatto accendere nei fans una spia rossa di “pericolo in vista” e temere che la sua storia con Mimmo non sia destinata al lieto fine. Sarà davvero così? Agata uscirà dal cast, nonostante la promessa fatta tra i due che niente e nessuno potrà mai separarli?

Dopo aver superato il momento di defaillance con il professore, il rischio di una rottura tra Agata e Mimmo e di una partenza definitiva della giovane Puglisi torna a farsi reale?

Non ci resta che attendere i nuovi episodi Il Paradiso delle Signore 11 per trovare tutte le risposte.