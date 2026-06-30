Ascolti tv 29 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Notti Mondiali” contro il “Gigi e Vanessa Insieme“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 29 giugno 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Un nuovo inizio – Auditel ieri sera, 29 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Un nuovo inizio”. Chi ha vinto?

Rai 1: Notti Mondiali, lo speciale dedicato ai Mondiali FIFA 2026 ha raccolto 1.839.000 spettatori pari al 13.6% di share nella prima parte dalle 22:20 alle 22:57 e 1.019.00 spettatori pari all’11% di share nella seconda.

Su Rai 2: Boss in incognito, la replica del programma che vede un imprenditore trasformarsi in un dipendente della sua azienda con la complicità di Elettra Lamborghini ha interessato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha registrato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha informato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Canale 5: Gigi e Vanessa Insieme, l’appassionante serie con protagonistia Megan Montaner ha appassionato 1.430.000 spettatori con uno share dello 15.9%.

Italia 1: Beast, il film del 2022 diretta da Scott Mann ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias ha raccolto 0.000.000 spettatori e lo 0.00%.

Tv8: Quattro matrimoni e un funerale, il film del 1998 diretto da Ivan Reitman, interpretato da Harrison Ford ed Anne Heche ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori con 0.00% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 0.000.000 spettatori con lo 0.00% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 3.293.000 spettatori con il 20.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.381.000 spettatori con il 25.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 giugno 2026

RAI 1

Le stagioni dell’amore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; La porta magica : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta Estate :

: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30, 0.000.000 spettatori con il 0.00.

CANALE 5