A settembre la decima stagione de “Il Paradiso delle Signore” porterà con sé nuovi personaggi, rivalità e colpi di scena. Tra le novità più attese c’è l’ingresso della famiglia Corsi, destinata a cambiare gli equilibri della soap. Al centro delle nuove dinamiche ci sarà Carla Corsi, interpretata da Lavinia Longhi, una donna forte e determinata che arriverà a Milano con un obiettivo ben preciso: affermare il proprio valore e regolare alcuni conti del passato. Il suo ingresso sarà legato soprattutto alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, con la quale esiste una vecchia rivalità.

Il Paradiso delle Signore, intervista esclusiva a Lavinia Longhi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Lavinia Longhi, new entry della decima stagione de “Il Paradiso delle Signore”. L’attrice ci ha raccontato le emozioni del suo debutto in un daily e l’impatto con il set della popolare soap di Rai 1: “Decisamente forte, è la prima volta che faccio un daily, quindi avevo un ricordo del mio lavoro di un certo tipo e ne ho incontrato un altro. È abbastanza strong, è un po’ faticoso, spaventoso, però poi piano piano vedo che tutto arriva in maniera più fluida”. Lavinia Longhi ha spiegato che, con il passare delle settimane, anche il lavoro sul personaggio è diventato più naturale: “Si approfondisce il personaggio, quindi i tempi di preparazione si riducono dal punto di vista dell’interpretazione e anche della memorizzazione. L’aspetto è faticoso veramente. Mi ha rapita completamente”. Le riprese sono iniziate alla fine di maggio e hanno portato l’attrice a trasferirsi temporaneamente da Milano a Roma: “Ho mollato completamente la mia vita, sono arrivata qui a Roma. Io normalmente vivo a Milano e in questo momento sono sotto rapimento del Paradiso, però almeno siamo in Paradiso”.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova stagione sarà il rapporto tra Carla Corsi e Adelaide di Sant’Erasmo. Le due donne sono infatti destinate a diventare antagoniste: “È un’antagonista dichiarata di Adelaide, posso anticipare delle belle battaglie. Infatti ci saranno battute tono a tono, molto ironiche, sarcastiche, sempre pungenti. Una volta vince lei, una volta vinco io. Molto divertenti”.

Dietro alla rivalità tra Carla e Adelaide, però, si nasconde una storia molto più profonda. Le due si conoscono da tempo e tra loro c’è una ferita che affonda le radici nell’infanzia di Carla: “Con lei c’è da sviluppare un lungo percorso di conflitto che ha delle origini profonde per Carla. Lei comunque da bambina è stata in qualche modo umiliata da Adelaide, vuole quindi riprendersi un po’ il suo potere, ha bisogno di rivalsa e vuole farsi rispettare nel suo valore, cosa che Adelaide non le riconosce”. Un confronto tra due donne molto diverse anche per il modo di concepire il potere e il prestigio sociale. “Per Carla il nome non conta niente, quindi forse è una battaglia persa, però Carla ci prova e ci proverà fino all’ultimo”, ha anticipato l’attrice.

Non mancheranno poi le dinamiche sentimentali. Il personaggio di Carla avrà infatti una linea narrativa anche con Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi. Lavinia Longhi ha mantenuto un certo riserbo, lasciando però intendere che tra i due potrebbe esserci qualcosa che va oltre gli affari. “C’è una linea aperta con Umberto Guarnieri, ha una passione che forse va un po’ al di là degli affari”, ha raccontato l’attrice. Il dubbio riguarderà soprattutto le reali intenzioni di Carla: “Non si capisce forse bene se Carla lo faccia per interesse personale, da imprenditrice e soprattutto da persona desiderosa di entrare in quella famiglia, o se invece questo sentimento è sincero in qualche modo e lo stiamo costruendo”.