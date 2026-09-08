Ascolti tv 7 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il giovane Montalbano” contro il “Temptation Island e poi e poi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 7 settembre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il giovane Montalbano vs Temptation Island e poi e poi – Auditel ieri sera, 7 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il giovane Montalbano” contro “Temptation Island e poi e poi”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il giovane Montalbano, le repliche del prequel de Il commissario Montalbano con protagonista Michele Riondini hanno appassionato 2.290.000 spettatori pari al 15.9% di share.

Su Rai 2: Basket Mondiali Femminili, la ventesima edizione del Campionato mondiale di pallacanestro femminile FIBA in programma in Germania dal 4 al 13 settembre 2026 ha interessato 580.000 spettatori pari al 3.3%.

Rai 3: Io sono ancora qui, il film del 2024 diretto da Walter Salles ha coinvolto 631.000 spettatori (4.2%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha informato 711.000 spettatori (6.3%).

Canale 5: Temptation Island e poi e poi, la prima puntata evento nel viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 3.337.000 spettatori con uno share dello 24%.

Italia 1: Killer Elite, il film del 2011 diretto da Gary McKendry e interpretato da Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski ha tenuto col fiato sospeso 1.000.000 spettatori con il 6.5%.

La7: La torre di Babele, il programma televisivo di approfondimento culturale, storico e politico condotto da Corrado Augias ha raccolto 541.000 spettatori e lo 3.3%.

Tv8: Dinner Club, il diario di viaggio culinario che vede Carlo Cracco, in compagnia di noti attori e comici, andare alla ricerca dell’arte culinaria italiana in viaggio attraverso il Bel Paese ha incuriosito 179.000 spettatori con 1.5% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha fatto compagnia a 602.000 spettatori con lo 3.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : 3.628.000 spettatori con il 20.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.468.000 spettatori con il 25.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.243.000 spettatori con il 12 % nella prima parte e 1.172.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.135.000 spettatori (share 0.13.90 %);

: spettatori (share %); Vita in Diretta: 1.306.000 spettatori con il 17.8% nella presentazione e 1.595.000 spettatori con il 20.5%.

CANALE 5