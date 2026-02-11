Nei giorni scorsi è arrivata una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore. La contessa Adelaide, Odile, Umberto & Co. ci terranno compagnia più a lungo. La decima stagione infatti, ci accompagnerà (almeno) fino alla fine di maggio. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla decisione presa dai vertici di Viale Mazzini.

Il Paradiso delle signore: novità in arrivo per i fans

Questa decima stagione IPDS ha regalato ai fans moltissime novità, ma quella che si prepara a riservare loro le supera di gran lunga tutte: la serie regina del pomeriggio di Rai Uno non chiuderà i battenti i primi di maggio, come accaduto in passato, ma ci farà compagnia almeno per tutto il mese.

Il cambio programmazione nel daytime della rete ammiraglia di Stato è dettato dalla necessità di arginare il dominio di Mediaset nella fascia pomeridiana. La scorsa estate – approfittando della lunga pausa IPDS e degli ascolti (non proprio lusinghieri) della serie tv Ritorno a Las Sabinas, chiamata a sostituirla nel periodo estivo – Mediaset era riuscita a fare centro con una delle dizi turche più amate. La forza di una donna era riuscita a ereditare una larga fetta di pubblico precedentemente affezionato alla serie Rai.

I vertici di Cologno Monzese avevano poi deciso di schierare proprio le vicende di Bahar e Sarp nella stessa fascia oraria del Paradiso, quando quest’ultima era ripartita con la decima stagione daily.

Il Paradiso delle Signore allunga, per tamponare il calo di ascolti

Sebbene questa stagione abbia fatto registrare ascolti più bassi rispetto alle precedenti edizioni, Il Paradiso delle signore prosegue con l’appuntamento pomeridiano nella fascia oraria delle 16:00 su Rai Uno. E lo farà per un periodo di tempo più lungo, visto che (stando a quanto pubblicato da Roberto Farnesi in un post social) la serie tv non chiuderà i battenti i primi di maggio, come accaduto gli anni scorsi, ma proseguirà almeno per tutto il mese.

La scelta della Rai di non lasciare troppo spazio alla dizi turca firmata Mediaset consentirà quindi ai fans di godere di un numero maggiore di puntate IPDS, e le vicende di Adelaide, Odile, Umberto & Co. ci terranno compagnia almeno fino a fine maggio. Basterà questo a risollevare i dati Auditel, in un momento in cui gli ascolti de Il Paradiso delle Signore è oggetto di discussioni in Viale Mazzini? Mentre si ipotizza un mancato rinnovo dell’undicesima stagione, i fans potranno beneficiare di un appuntamento che ci terrà compagnia più a lungo, e chissà che questo non basti a spingere i vertici Rai verso un rinnovo che in moltissimi appassionati si auspicano.