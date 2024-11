Cosa ci riservano le prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni settimanali dal 4 all’8 novembre preannunciano grandi novità. In particolare assisteremo a una decisione drastica di Marta, quando verrà a conoscenza del piano ordito dal padre. Nel frattempo Marcello sarà intenzionato a portare avanti la sua vendetta su Umberto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Il Paradiso dal 4 all’8 novembre: la vendetta di Marcello su Umberto

Marcello – dopo aver scoperto tutta la verità sul caso Hofer – non sarà disposto a farla passare liscia a Guarnieri. Barbieri deciderà di rovinare la reputazione di Umberto, e per farlo si dedicherà alla scrittura di una sintesi dei fatti con la chiara intenzione di renderla pubblica.

Nel frattempo Marcello parlerà con Salvatore e Rosa, e rivelerà loro del tradimento del fratellastro Matteo. Portelli nel frattempo penserà di aver perso la fiducia del fratello e – per non pensare – volerà a Parigi da Maria, per raccontarle l’accaduto.

Mentre Marcello porterà avanti i suoi progetti di vendetta però, un altro drammatico quesito si farà strada: la sua decisione finirà per mettere in pericolo le sorti del Paradiso e dei suoi dipendenti? Roberto temerà proprio questo, e per tale motivo discuterà animatamente con Marcello, mentre Adelaide si allontanerà da Guarnieri per sostenere il suo compagno.

Il Paradiso delle Signore, spoiler all’8 novembre

Parallelamente alla vicenda che vedrà protagonisti Marcello e Umberto, un’altra storyline ci terrà con il fiato sospeso. Marta scoprirà infatti ciò che il padre avrà combinato a sua insaputa e sarà furiosa. Il clima in casa Puglisi si farà sempre più teso, e la giovane deciderà di parlare con zia Adelaide.

La tensione emotiva della giovane Puglisi sarà fin troppo evidente, tanto che anche Enrico se ne accorgerà e proverà ad aiutarla. Con il trascorrere dei giorni la vicinanza tra il giovane e Marta si ridurrà sempre di più, e tra di loro si riaccende una certa complicità.

Alla fine però gli eventi porteranno Marta a prendere una decisione drastica: la ragazza penserà di abbandonare Villa Guarnieri e lasciarsi alle spalle i rapporti con la famiglia.

Festa di compleanno a sorpresa nelle prossime puntate Il Paradiso

Le trame settimanali della fiction di Rai Uno rivelano anche eventi più “leggeri”, che arriveranno ad alleggerire il clima di tensione che si respirerà nel capoluogo lombardo. Tra questi ci sarà una festa a sorpresa, che Irene organizzerà per il compleanno di Alfredo.

La ragazza proverà con questo escamotage a riavvicinarsi a lui, e cercherà un altro modo per stupirlo in una giornata così importante. Il regalo che la giovane troverà porterà inevitabilmente lei e Alfredo a fare un tuffo nel passato.

Il giovane – non sapendo della festa a sorpresa organizzata per lui – penserà a come trascorrere il suo compleanno.

Il Paradiso delle Signore, cos’altro accadrà?

La portinaia continuerà a fare domande insistenti a Roberto, preoccupando non poco Mario. Le continue interferenze della donna finiranno per fargli temere che la relazione possa venire alla luce.

Ciro Puglisi dovrà affrontare un duro colpo quando la figlia Marta gli comunicherà la sua intenzione di partire. Come reagirà?

Nel frattempo ci sarà una new entry: Jerome arriverà a Milano per incontrare Clara.