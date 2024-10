Cosa ci riservano le prossime puntate Il Paradiso delle Signore? La programmazione di Rai Uno mette in pausa la soap italiana venerdì 1° novembre ma – sebbene nella prossima settimana ci attendano solo quattro episodi – gli spoiler rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Pronti a scoprire insieme a noi cosa accadrà nelle puntate in onda dal 28 al 31 ottobre?

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore dal 28 al 31 ottobre

Carmelo Burgio – per tutti Mimmo – arriva a Milano e si appresta a raggiungere la famiglia Puglisi che lo ospiterà. Prima di raggiungere la casa di Ciro tuttavia, il ragazzo si fa riconoscere per una buona azione nei confronti di Roberto.

Mimmo si preparerà a intraprendere la sua nuova vita come poliziotto a Milano. A poco a poco il nuovo poliziotto inizierà ad ambientarsi nel capoluogo lombardo, anche se qui respirerà un’aria totalmente diversa da quella a cui era abituato in Sicilia. Anche la convivenza in casa Puglisi si presenterà più complicata del previsto, e il ragazzo finirà per scontrarsi con Agata.

Il Paradiso, spoiler al 31 ottobre

Prendendo spunto dal discorso della Principessa Soraya sugli amori impossibili, al grande magazzino milanese verrà indetto un concorso letterario abbinato alla settimana persiana. Dopo aver collocato in negozio un bussolotto dei racconti, le clienti verranno invitate a scrivere la propria storia.

In seguito i racconti verranno letti, per selezionare quelli più belli, per poi decretare il vincitore del concorso letterario.

I sospetti di Marta nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore

Marta sarà sorpresa nel vedere Enrico salire sull’auto dei carabinieri, e alla prima occasione gli chiederà spiegazioni. Lui le confesserà solo una parte della verità sulla sua storia personale.

Poco dopo però non potrà più rimandare: per Guarnieri giungerà il momento di affrontare Marta e confessarle tutta la verità.

Il Paradiso spoiler, Marcello vuol denunciare Umberto

Marcello farà ritorno dalla Germania con una verità scottante sulla truffa Hofer. Dopo aver scoperto che anche Matteo era coinvolto nell’affare Hofer affronterà il fratellastro e – dopo la confessione di Matteo – mediterà di denunciare Umberto. Silvana tenterà invano di convincerlo a rinunciare al suo proposito.

Quando Marcello racconterà ad Armando il confronto duro avuto la sera prima con il Commendatore, il capo magazziniere gli consiglierà di parlarne con la Contessa. Umberto chiederà ad Adelaide di convincerlo a non parlare, e lei non saprà come comportarsi. Questa situazione finirà per complicare le cose tra lei e Marcello. Quest’ultimo nel frattempo si confiderà con Roberto e gli chiederà di aiutarlo per screditare pubblicamente Umberto. Dopo Silvana, anche Landi cercherà di mettere un freno all’impulsività dell’amico e socio, poiché saprà bene che colpire Umberto potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Nel frattempo un’ombra minacciosa sembrerà affacciarsi sulla storia d’amore tra Roberto e Mario.