Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera di Rai 1. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 20 al 24 dicembre 2021. Agnese e Armando finalmente insieme!

Armando e Agnese sono sempre più vicini e finalmente possono vivere il loro amore alla luce del sole! La donna infatti ha confessato ai figli, Salvatore e Tina che il loro padre Giuseppe ha un’altra famiglia in Germania: un’altra donna e persino un figlio!! Anna non ha mai approvato il comportamento di Salvo nei confronti della madre e per questo lo ha lasciato.

Ora lui, prova a riconciliarsi con Anna, ma lei è ferma sulle sue posizioni. Roberto dà un consiglio a Salvatore. Armando e Agnese vorrebbero passare il Natale insieme, ma prima devono interpellare Tina e Salvo; Salvatore sorprende Anna con un regalo per la sua bambina: una pigotta cucita da Agnese. Finalmente, a casa Amato tutto è pronto per la cena della vigilia a cui parteciperà Armando.

Il Natale a Villa Guarnieri: la contessa Adelaide è malinconica

Adelaide vede l’avvicinarsi del Natale con una certa malinconia perché le persone a cui vuole bene sono lontane. Così decide di invitare Ludovica e Marcello.

Nino Vuole lasciare il seminario: forse il suo cuore batte per Dora?

Nino ammette che sta pensando di lasciare il seminario. Dora vorrebbe invitare Nino alla cena della Vigilia, ma non se la sente e chiede consiglio ad Armando il quale le dice di buttarsi, di provarci. Il racconto di Stefania sull’attrice da lei intervistata suggerisce a Vittorio un’idea per l’evento natalizio del Paradiso.

Scatta il Bacio tra Dora e Nino

Così la Venere prende il coraggio a quattro amni e lo invita alla cena della vigilia. Dora riesce finalmente a entrare nel cuore di Nino, e tra i due c’è un bacio. Intanto al Paradiso continua la donazione di oggetti pregiati per la riffa natalizia organizzata per i poveri della casa famiglia di Don Saverio. Al Paradiso, Armando suo malgrado veste i panni di Babbo Natale per la gioia dei bambini.

Ezio Colombo vuole sposare Veronica, quindi chiede a Gloria un certificato

Ezio ha intenzione di sposare Veronica, ma potrà farlo solo quando metterà la parola fine sul suo precedente matrimonio. Così comunica a Gloria che avrà bisogno del suo certificato di morte per diventare “tecnicamente” vedovo e quindi sposare Veronica. Vittorio affianca Stefania a Marco per l’intervista a un’attrice famosa, ma la Colombo decide di non dire nulla alla sorellastra per non ingelosirla. Del resto anche Gemma ha i suoi segreti: non rivela infatti, alla famiglia chi è il corteggiatore che le ha fatto trovare il Benino nel suo armadietto.

Beatrice propone a Vittorio di passare il Natale insieme

Vittorio così riabbraccia la nipotina Serena. Irene invece vuole organizzare la cena della vigilia a casa. La magia del Natale pervade il Paradiso: Gloria accetta l’invito delle ragazze a cui dovrebbe partecipare anche Stefania ma venuta a sapere che la sorellastra Gemma approfittando dell’assenza dei genitori, ha invitato Marco a casa, e rinuncia alla serata con le amiche per andare a controllare cosa stia succedendo.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.