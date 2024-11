Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni settimanali dal 18 al 22 novembre preannunciano grandi novità. Riflettori puntati su Marta, che dopo aver scoperto che Enrico ha già una figlia deciderà di allontanarsi da lui. Nel frattempo Elvira inizierà a sospettare di aspettare un figlio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 22 novembre

Marta torna a lavorare con gioia al Paradiso e scopre che Adelaide ha cacciato Umberto dalla Villa. Poco dopo la donna fa una scoperta sconvolgente. Nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore Maria troverà una lettera indirizzata a Enrico e scoprirà così che il magazziniere ha una figlia segreta.

Quando lo viene a sapere, la figlia del commendator Guarnieri rimane sconvolta dal comportamento di lui e – amareggiata dal fatto che non abbia voluto condividere con lei questo importante tassello del suo passato – decide di allontanarsi.

Spoiler Il Paradiso: Elvira aspetta un figlio?

Quali sono le cause dei malesseri di Elvira? Mirella le insinua il dubbio che tutto possa essere legato a una gravidanza. La giovane però non sembra riuscire a trovare il coraggio necessario per affrontare quegli accertamenti sanitari che potrebbero confermare o smentire questa ipotesi, e così Mirella decide di prendere in mano la situazione e le fissa un appuntamento con il ginecologo.

Nel frattempo il dubbio attanaglia Elvira, che finisce per apparire più distaccata da Salvatore. Il barista non riesce a spiegarsi i motivi di questo comportamento, fino a quando la venere non decide di condividere con lui i suoi dubbi. Sono così insieme quando il medico consegna loro la busta con i risultati delle analisi: Salvo ed Elvira diventeranno genitori?

Il Paradiso, trame al 22 novembre: i Puglisi vanno a Parigi

La rottura con Maria e la delicata situazione venutasi a creare con Marcello, spingono Matteo a prendere una decisione. Portelli prima consegna a Roberto la sua lettera di dimissioni e poi si reca a casa Puglisi per confessare il suo tradimento.

Dopo Matteo tocca a Silvana affrontare i due coniugi, e la donna sceglie di rivolgere il suo accorato appello a Concetta: suo figlio non è così malvagio come potrebbe sembrare.

Le rivelazioni di Silvana riescono a fare breccia nel cuore di Concetta, che a sua volta cerca di far ragionare Ciro sulle motivazioni che hanno spinto Matteo a lasciarsi coinvolgere nella truffa Hofer.

Quando la donna dice al marito di volersi recare a Parigi per parlare con la figlia Maria, lui si offre di accompagnarla. La coppia informa così Agata della loro decisione, ma la giovane non è affatto d’accordo e rivela di disapprovare il comportamento di Matteo nei confronti della sorella.

Il Paradiso, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Alfredo riceve una bella notizia: il suo cambio ha attirato l’attenzione di un’importante azienda del settore e si confida subito con Clara. Quest’ultima è sempre più tentata dalla corte di Jerome, ma sembra non riuscire a lasciarsi andare.

Umberto evita di convocare Giulia a un importante incontro di lavoro, mentre Odile si mostra sempre più aperta a collaborare con la stilista.

Mario – in preda allo sconforto – prende una decisione destinata a cambiare per sempre il futuro suo e di Roberto. Clara informa Jerome che dovrà venire meno a un impegno preso, per poter aiutare Alfredo.