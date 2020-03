Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame delle puntate che vanno dal 16 al 20 marzo 2020. Cosa sarà successo ai nostri beniamini? Quali dinamiche nuove e interessanti ci aspettano? E quali colpi di scena ci faranno tremare davanti alla tv? Vediamo un po’ di scoprire cosa succederà…

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame 16-20 marzo 2020. Marta non può avere figli

Le nuove puntate della soap di Rai 1 che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40 sull’ammiraglia Rai ci annunciano una triste realtà: Marta Guarnieri ora in Conti, non può avere figli. Inutile dire che questa verità sconvolgerà sia Marta che Vittorio che tuttavia non si arrende e chiede il parere di un luminare svizzero il dottor Theodor Reisemann di cui ha completa fiducia.

Tutti gli esami medici a cui si è sottoposta Marta, infatti parlano chiaro: la donna non può avere figli. Vittorio e Marta devono fare i conti con la dura realtà ma non si arrendono e cercano di avere altre risposte. Arrivano a Milano le analisi di Marta mandate in Svizzera. E apprendono tristemente che non ci sono dubbi, Marta non può avere figli.

Angela confida a Roberta e Gabriella cosa è successo con Riccardo

Angela confida di aver baciato Riccardo alle colleghe e coinquiline Gabriella e Roberta. La donna è estremamente felice e non riesce a tenere dentro di sé questo segreto: il bacio del giovane Guarnieri.

Tuttavia la storia tra Angela e Riccardo è tuta in salita: la Barbieri non si sente all’altezza di un giovane altolocato come Guarnieri e la contessa Adelaide e Ludovica faranno di tutto per separarli.

Riccardo decide di lasciare Ludovica, ma Angela vuole lasciarlo

Riccardo Guarnieri decide che deve chiudere con la Brancia perché in realtà non è innamorato di Lei e lo annuncia in famiglia. La contessa non prende la notizia bene, ma Marta invece sì, perché il fratello ha finalmente capito che la Brancia non è per lui. Tuttavia, proprio quando è intenzionato a rompere con lei, Ludovica e la Contessa giocano d’anticipo: la Brancia – in accordo con Adelaide – è determinata a dichiarare ufficialmente il loro fidanzamento. Come ne uscirà Riccardo?

Ma il giovane Guarnieri non si fa condizionare e annuncia che vuole stare con Angela, e mentre la contessa dà in escandescenza, Umberto al contrario, sostiene il figlio. Il commendatore stavolta è sincero? Appoggia il figlio per affetto o per fare un dispetto ad Adelaide?

Angela riuscirà a lasciare Riccardo?

Nel frattempo, Angela decide di dire addio a Riccardo perché non si sente alla sua altezza anche se è infinitamente triste perché non prova da tempo queste emozioni, che racconta con dovizia di particolari alle amiche Veneri.

Marina decide di partire per Roma

Rocco, intanto non riesce a capacitarsi della partenza di Marina, la bella Venere di cui si è innamorato. La donna ha ricevuto un’offerta di lavoro nel campo del cinema ma dovrà trasferirsi a Roma, e ha deciso di accettare, lasciano in secondo piano l’amore.

La signorina Cipriani si offre di consolare Rocco, ma il giovane accetterà? E questo si potrebbe trasformare in qualcosa di più che un’amicizia?

Enza Sampò arriva al Circolo

Al Circolo arriva Enza Sampò, una giornalista di una trasmissione itinerante dal titolo Campanile Sera. La donna apprende proprio lì della nuova collezione del Paradiso con il Bikini come modello di punta. La giornalista ama chi fa scelte alternative e coraggiose per cui appoggia in toto la collezione di Gabriella Rossi, che invece è criticata dai molti giornali dell’epoca.

Armando sta male: se ne prende cura amorevolmente Agnese

Armando ha un terribile mal di schiena e Agnese se ne prende cura amorevolmente e premurosamente. Tuttavia il senso del dovere del signor Ferraris, per cui decide di tornare a lavorare, non vuole lasciare a Rocco e agli altri colleghi tutta la mole di lavoro.

Il modello di punta della collezione del Paradiso

Nel frattempo è uscita la nuova collezione del Paradiso: il modello di punta è il bikini, scelta azzardata ma rivoluzionaria per l’epoca ma che non significa abbia successo a tutti i costi.

Arriva, infatti, una recensione negativa per il Paradiso in generale e in particolare per la stilista Gabriella Rossi, ma Enza Sampò, la giornalista, invece la elogia, la incoraggia e si complimenta con lei per la scelta coraggiosa.

Ludovica si confida con Umberto

Nel frattempo le manovre di Achille Ravasi nel gestire il patrimonio di Ludovica Brancia, destano i sospetti della donna che si confida con il commendatore Umberto il quale si dimostra pronto ad aiutarla, così da affossare il rivale, tanto detestato.

Il compleanno di Silvia

Arriva il compleanno di Silvia e Luciano la invita a cena, in realtà è proprio la moglie che lo chiede al ragioniere. Starà tornando il sereno in Casa Cattaneo? Niente affatto, Luciano non perdona la moglie ma fa tutto in funzione di Federico per non ferirlo e affinchè non sappia mai la verità.

Luciano e Clelia possono vivere finalmente il loro amore?

Il Ragioniere apre il suo cuore a Clelia: la convivenza con la moglie ormai è insostenibile, ha raggiunto dei livelli parossistici. Nel frattempo Silvia riceve dei fiori e spera siano del marito ma in realtà è solo un sogno.

La cena di Silvia e Luciano

Silvia e Luciano sono fuori a cena per il compleanno di lei e incontrano Clelia e Ennio. Luciano e Clelia non smettono di guardarsi nonostante siano con i rispettivi compagni. E d’improvviso Clelia capisce la verità su Federico.

Il giorno dopo tuttavia, Luciano dice a Clelia che il loro amore è impossibile e la donna si allontana rimuginando su quella frase. Ma una volta per strada torna sui suoi passi e raggiunge il ragioniere…È arrivato finalmente il loro momento di essere felici?

La supplica di Gabriella

È ancora l’alba. Gabriella, vuole farsi perdonare dal suo fidanzato per cui già vestita di tutto punto, bussa alla porta di casa Amato. Supplica Salvatore di andare con lei al Paradiso per controllare la vetrina, dal momento che quel giorno ci sarebbe stata la presentazione della collezione. Poi anche Salvatore, la sera prima, ha contribuito ad allestirla.