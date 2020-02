Ed eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame delle puntate de “Il Paradiso delle Signore” che vanno dal 10 al 14 febbraio 2020. Cosa sarà successo ai nostri beniamini? Vediamo di scoprirlo assieme…

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame 10 – 14 febbraio 2020. La consegna del fotoromanzo

Marta e Vittorio sono elettrizzati perché il fotoromanzo realizzato al Paradiso è completo e stanno per incontrare Orlando Brivio, il regista del progetto. L’uomo è pronto a consegnare ai signori Conti la prima copia dal titolo “Il Paradiso delle Signore” dove saranno presentati i capi della collezione del Paradiso disegnati dalla sig.na Rossi.

Che fine ha fatto Giuseppe Amato?

Intanto, continuano le ricerche del capo famiglia degli Amato che pare sparito nel nulla. E le nebbie intorno alla vicenda si diradano tanto che si scopre che Giuseppe Amato è ancora vivo, ma potrebbe essere in carcere.

Salvatore sconvolto dalla notizia e non fidandosi al 100% delle notizie che arrivano dalla Germania, decide di partire per vederci chiaro. Quindi, Agnese decide di allontanarsi da Armando perché si convince che quanto sta accadendo alla sua famiglia sia una punizione divina per essersi avvicinata ad un altro uomo. Dopo poco tempo si rende di essere stata dura con Armando Ferraris e lo ricerca.

Il concorso di San Valentino

Si avvicina il 14 febbraio, la festa degli innamorati e le Veneri, parlano dell’imminente evento sul calendario. Vittorio Conti lancia una proposta: un concorso tra le Veneri. Con l’aiuto di Marta, il direttore Conti, coinvolge Federico nella nuova iniziativa, al Paradiso, e Roberta li ringrazia per questo gesto di amicizia.

Ancora baruffa tra Adelaide e Umberto

Nonostante Marta e Riccardo provino a convincere la zia Adelaide a dare un’altra chance al loro padre Umberto, la contessa pare irremovibile nel non voler perdonare il cognato. Naturalmente anche l’influenza di Achille Ravasi sulla contessa contribuisce a non risolvere la situazione. Marta e Riccardo, invece, convincono la zia Adelaide a presiedere la giuria del concorso di San Valentino, di cui fa parte anche Federico.

La signorina Calligaris ha un nuovo spasimante

Nel frattempo, Clelia Calligaris ormai libera da legami sentimentali, anche se nel suo cuore c’è sempre Luciano, conosce un amico di Vittorio: Ennio Palazzi. L’uomo fin da subito le manifesta un interesse sincero e pare ammaliato dal fascino della Capocommessa. Clelia decide di assecondare il corteggiamento dell’uomo e Luciano rimane a guardare muto anche se nel suo cuore c’è la tormenta. Clelia è davvero pronta per una nuova storia d’amore?

La delusione di Rocco

Rocco è decisamente felice dell’esperienza che ha vissuto nel girare il fotoromanzo e vorrebbe condividere la sua gioia con Marina. Tuttavia, un diavoletto si insinua tra loro. Si tratta della sig.na Cipriani che scombina i piani dei due ragazzi per rigirarli in suo favore.

Nel frattempo si avvicina San Valentino e Irene ostacola i piani di Rocco e Marina, tanto che il giovane Amato, decide di invitare ad uscire Irene e non l’aspirante attrice.

Il successo del fotoromanzo

La gigantografia nella vetrina del Paradiso, che reclamizza il fotoromanzo, ha un notevole impatto visivo; I coniugi Conti sono decisamente soddisfatti dal risultato ottenuto e ammirano compiaciuti la fila delle clienti che attendono l’apertura delle porte del grande magazzino.

La Festa di San Valentino

Si avvicina la festa degli innamorati e Umberto invita Adelaide ad offrirgli una seconda possibilità. Riuscirà il commendatore a riconquistare la fiducia della contessa? E a penetrare la sua corazza?

Luciano viene a conoscenza di un terribile segreto su Federico

Luciano vuole fare una sorpresa alla moglie cucinando per lei, dal momento che ultimamente è sempre triste e inconsolabile. Ma una terribile verità attende il ragioniere: dopo una romantica cena Luciano scopre la verità Federico, non è suo figlio!

L’uomo ai fornelli non sa che la moglie Silvia gli ha scritto una lettera in cui gli confessa il segreto che ha custodito per moltissimi anni. Se i gruppi sanguigni di Luciano e Federico sono incompatibili la verità è una soltanto: il giovane Cattaneo non è figlio di Luciano ma frutto di una relazione che Silvia ha avuto prima di sposare il marito. Chi sarà dunque, il padre di Federico?

La vincitrice del concorso al Paradiso

Il concorso al Paradiso viene vinto da Angela Barbieri: è infatti la sua frase ad essere giudicata la più bella e quindi premiata. Riccardo si complimenta con la ragazza ma non sa che in verità quella frase lei l’ha scritta pensando a lui. Il rampollo dei Guarnieri è fidanzato con Ludovica e lui pare convinto che il loro sia vero amore, ma sua sorella Marta ne dubita…

Salvatore parte per la Germania

Nel frattempo, Salvatore parte per la Germania e Gabriella finge di essere la fidanzata di Cosimo Bergamini per non deludere la madre di Lui, Delfina che è gravemente malata.