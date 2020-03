Eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame del Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020. Molti colpi di scena e situazioni inaspettate sconvolgeranno i protagonisti della nostra soap preferita che va in onda tutti i giorni dal lunedì a venerdì alle 15.40 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni trame dal 9 al 13 marzo 2020: Angela tenta di suicidarsi

Le nuove anticipazioni sulle trame delle prossime puntate da 9 al 13 marzo ci informano che la bella Angela Barbieri tenta di suicidarsi. I motivi molto probabilmente sono legati all’impossibilità di poter stare con il figlio, che ha ritrovato, ma che non può crescere e amare.

A salvarla da questo gesto estremo è Riccardo che la strappa alla morte. Lei chiede al giovane rampollo dei Guarnieri di non dire niente a nessuno del suo gesto. Marcello, tuttavia si accorge che c’è qualcosa che non va nella sorella e non è per niente d’accordo che frequenti Riccardo.

L’arrivo del Bikini a Paradiso delle Signore

Al Paradiso sta per arrivare un elemento a sorpresa della collezione primavera-estate: il bikini. Marta e Vittorio, sono entusiasti della novità ma a frenare il loro entusiasmo c’è la moralità inflessibile della signora Agnese., che trova il costume troppo audace.

Intanto, tra Gabriella e Salvatore c’è ancora tensione a causa della vicinanza della stilista con Cosimo Bergamini.

Angela parte con Riccardo per un mini vacanza

Intanto, l’indeciso e tormentato Riccardo si divide ancora una volta tra due donne: la dolce commessa Angela e la sofisticata Ludovica, sua fidanzata. Il Guarnieri volendo tirare su di morale la Barbieri la porta nella villa a Rapallo dove trascorreranno qualche giorno. Riccardo chiede alla sorella Marta di reggergli il gioco, con Ludovica. Marcello, da una conversazione tra Roberta e Gabriella, scopre che Angela è partita con Riccardo e non trova la cosa affatto positiva.

Adelaide combattuta tra Umberto ed Achille

Adelaide prova a riavvicinarsi a Umberto, ma lui è molto preso dagli affari e la tiene a distanza. La donna ancora una volta delusa dal comportamento del cognato, si avvicina sempre di più a Ravasi. E accadrà qualcosa di inaspettato: Adelaide annuncia il suo prossimo matrimonio con il Ravasi. Umberto ovviamente non prende bene la cosa e si infuria terribilmente!! Cosa accadrà? La contessa veramente deciderà di convolare a nozze con Achille, acerrimo nemico di Umberto?

La nuova collezione del Paradiso

Intanto, al Paradiso, Vittorio, dopo essersi confrontato con Marta e Federico, ha un’idea per pubblicizzare la nuova collezione.

Una proposta allettante per Marina

Gabriella e Roberta continuano a coprire l’assenza di Angela dal lavoro. Intanto, proprio quando Rocco è riuscito a conquistare Marina, alla Venere viene fatta una proposta allettante che la spinge a lasciare Milano per trasferirsi a Roma.

Cosa deciderà la giovane Venere? Sceglierà l’amore o la carriera?

Nel frattempo al Paradiso il bikini è diventato oggetto di vivaci discussioni. C’è chi pensa che sia troppo audace, c’è chi invece pensa che è una novità incredibile e molto bella, che segna un passo verso il futuro…

Riccardo ripensa ai bei momenti con Angela

Rientrato in famiglia, Riccardo ripensa ai bei momenti trascorsi con Angela nella villa di Rapallo ma deve fingere sia con Ludovica che con la zia Adelaide.

I due ragazzi è innegabile che si piacciano e anche molto!! Certo la storia si ripete: così come per Nicoletta, le convenzioni sociali rischiano di allontanare e dividere i due che appartengono a classi sociali differenti.

Anche Angela torna alla vita di tutti i giorni e il tran tran quotidiano la distrae dal pensiero fisso di Riccardo. Al fratello Marcello naturalmente, nasconde i suoi veri sentimenti verso il giovane Guarnieri. Tuttavia, quando c’è un fuoco non si può nascondere così tra Riccardo e Angela scoppia la passione.

La decisione di Marina: partire o restare?

Agnese e Salvatore provano a tirare su il morale di Rocco, triste per Marina, in partenza per Roma. La ragazza, intanto, informa le Veneri che lascerà il Paradiso e organizza un brindisi in Caffetteria per un saluto agli amici e un ultimo bacio a Rocco. Partirà veramente per Roma oppure rimarrà al fianco del suo giovane Rocco?

Appuntamento con il Paradiso delle Signore tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1.