Cosa ci riservano le prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni settimanali dal 9 al 13 dicembre preannunciano grandi novità. Riflettori puntati su Marta, che si lascerà andare con Enrico. I due decideranno di frequentarsi ma si daranno delle regole.

Il Paradiso 9, trame puntate al 13 dicembre: Marta cede alle avances di Enrico

Marta è alla ricerca di una casa per sé e viene aiutata da zia Adelaide. Quando finalmente riesce a trovare l’alloggio adatto, la ragazza invita Enrico ad andare a casa sua. I due trascorrono la notte insieme e, al mattino, appaiono raggianti e complici.

Nel frattempo le Veneri scoprono che anche il loro competitor – la Galleria Milano Moda – sta progettando una linea di vestiario economica.

Matteo e Marcello vicini nelle prossime puntate Il Paradiso

L’incidente che ha visto protagonista Portelli, ha portato Marcello a riflettere sul suo rapporto con lui, e mentre Matteo sembrava sospeso tra la vita e la morte, Marcello ha capito che non avrebbe potuto lasciare andare suo fratello, nonostante le incomprensioni e le bugie.

Passate le tensioni legate all’affare Hoffer, i due riescono finalmente a chiarirsi. Tra loro torna il sereno, e Barbieri invita Matteo a trasferirsi a casa sua.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore, trame al 13 dicembre

Salvo ed Elvira si recano da Don Saverio e gli comunicano che vorrebbero sposarsi al più presto. Mentre i preparativi per le nozze continuano, la coppia deve fare i conti con una questione importante. I due si rendono infatti conto che il costo dell’evento sarà molto alto, e hanno problemi ad affrontarlo.

Le loro preoccupazioni economiche però sembrano risolversi poco dopo, quando Salvo comunica a Elvira di aver trovato il modo di pagare tutte le spese necessarie per il matrimonio.

Questa non è l’unica bella notizia per la futura sposa, visto che riceve anche un aiuto inaspettato per il suo abito di nozze.

Elvira è raggiante, e annuncia alle Veneri di aspettare un bambino

Il Paradiso, spoiler al 13 dicembre

Odile è preoccupata per le condizioni di salute di Matteo e contatta un noto ortopedico, che prescrive al ragazzo una cura che gli consentirà di guarire prima del previsto. Poco dopo Portelli si apre con Odile, e le confessa di soffrire molto per la rottura con Maria. Intanto Adelaide osserva con sospetto l’attenzione di Odile per Matteo, che nel frattempo si è ristabilito ed è pronto per tornare al Paradiso.

Il Paradiso, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Alfredo riesce a dichiararsi con Clara, ma lei ha una reazione inaspettata. La giovane fugge via e si sfoga con Elvira. Ma Alfredo non si lascia scoraggiare e si presenta di nuovo da lei. Stavolta accade qualcosa che nessuno dei due si sarebbe aspettato.

Al Paradiso intanto – in occasione del Natale – viene organizzata una raccolta fondi per la casa-famiglia. Nel frattempo Odile si dedica a Matteo e cerca di fargli superare il suo momento difficile.