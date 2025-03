Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 3 al 7 marzo? La soap “regina” del daytime di Rai Uno è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Umberto, che troverà finalmente una pista che potrebbe condurlo dalla contessa. Sarà la volta buona?

Il Paradiso delle Signore, trame al 7 marzo 2025

Enrico, dopo aver esaminato la cartella clinica di Adelaide, è profondamente preoccupato per la sua salute. Umberto intanto decide di incaricare un investigatore di seguire le tracce della contessa. Il commendator Guarnieri organizza poi una cena con Marta e Odile, per svelare loro tutto ciò che sa su Adelaide. Proprio quando sta per parlare però, accade qualcosa di imprevedibile.

Umberto trova l’agenda segreta di Adelaide, e qui legge qualcosa che potrebbe aiutarlo a rintracciarla. Si prepara così a partire – ancora una volta – per Londra. Anche stavolta preferisce non rivelare a Odile e a Marta il suo piano. Prima di lasciare Milano, Guarnieri discute con Enrico. Il tono sospetto della loro conversazione fa nascere qualche dubbio in Marta.

Il Paradiso, spoiler settimanali: Rosa fa una scoperta clamorosa su Tancredi

Cresce la vicinanza tra Rosa e Tancredi, e la donna lo sorprende con la proposta di un’intervista. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando – proprio durante la parte conclusiva – Tancredi le confessa tutta la verità sulla sua relazione con Matilde, lasciandola libera di scegliere se rendere pubblica o meno la notizia che è stato lui il mandante dell’incendio al mobilificio Frigerio.

Rosa deve decidere, ma per farlo ha bisogno di fare altre domande a Tancredi. Le risposte dell’uomo svelano però qualcosa che lei non si aspettava affatto. Parlando con Roberto, la donna scopre che Vittorio aveva le prove per dimostrare che era stato proprio Tancredi il mandante dell’incendio.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Uno?

Dopo l’ennesima discussione, Marcello giura a Rosa che non si immischierà più tra lei e Tancredi.

Agata cerca disperatamente di rintracciare l’uomo misterioso che le ha regalato un libro. Poco dopo Mimmo le confessa di essere stato lui, e la ragazza non prende affatto bene questa rivelazione.

Delia sollecita la creazione delle acconciature necessarie per il servizio fotografico della nuova collezione. In seguito la venere fa vedere a Botteri la prima acconciatura preparata per la presentazione del suo abito, e lo stilista ne rimane impressionato.

Un impegno improvviso impedisce a Mirella di portare Michelino a Bologna per la serata dello Zecchino d’Oro. La donna chiede a Matteo di sostituirla, e lui – a sua volta – propone a Odile di accompagnarli.

Nonostante il fatto che l’articolo su Tancredi sia venuto sensazionale, Rosa decide di non pubblicarlo, provocando così il malumore di Marcello.