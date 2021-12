Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: trame puntate da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio 2022

Tina decide di operarsi: la data viene fissata per la settimana successiva. Sandro telefona a casa Amato in cerca di Tina, ma lei si fa negare. Salvo riceve in regalo un disegno dalla figlia di Anna, Irene. Intanto, al Paradiso c’è un gran fermento: l’anno nuovo, il 1963 parte con un Vittorio Conti molto ottimista sulle possibilità del magazzino più bello di Milano e sulle mille iniziative che lo renderanno competitivo sul mercato. Tanti progetti dunque anche quello di mandare in edicola il Paradiso Market, almeno questa è l’idea del Commendatore Umberto Guarnieri.

Nel frattempo Ludovica e Marcello non vivono bene il rientro a Milano di Flavia Brancia, mamma di Ludovica. Così sono costretti a separarsi per un tempo dal momento che Flavia non è a conoscenza della relazione della figlia con il giovane Barbieri. Al suo arrivo, però, la Brancia trova un indizio che la insospettisce…una cravatta! Flavia affronta la figlia chiedendo spiegazioni: accade l’inevitabile, uno scontro tra madre e figlia epocale, tanto che, Ludovica corre da Marcello, nel frattempo tornato a casa di Armando.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Gloria soffre nel vedere i preparativi del matrimonio di Ezio e Veronica

Ezio e Veronica parlano dettagliatamente del loro matrimonio; Gloria soffre nel vedere l’anello al dito della Zanatta perché non ha mai dimenticato il marito e, l’amore che nutre per lui è più vivo che mai! I due novelli fidanzati, Ezio e Veronica scoprono che per avere il certificato di morte di Gloria serve la testimonianza di Ernesta.

Nel frattempo, Veronica è anche preoccupata per la figlia Gemma e vorrebbe conoscere il ragazzo che frequenta. La giovane Venere, tuttavia tergiversa e non le rivela che il ragazzo che ama è Marco di Sant’Erasmo, che nel frattempo, al rientro dalle vacanze, riceve un nuovo incarico.

Tra Adelaide e Flavia è ricominciata una guerra fredda per via di antichi rancori. Fiorenza ritrova Flavia al Circolo e intuisce che Ludovica non ha parlato alla madre della relazione con Marcello. Intanto, Ludovica è sempre più insofferente per la presenza della madre in casa, ma Flavia non sembra intenzionata a lasciare Milano. Intanto, Fiorenza rivela a Flavia la verità su Ludovica e Marcello.

Stefania e il matrimonio del padre: è felice per lui ma le manca la madre

Stefania si confida con la zia Ernesta: è contenta che il padre abbia trovato una donna come Veronica, ma soffre per non avere avuto la madre, che lei ancora crede morta. La zia Ernesta confessa a Ezio i suoi dubbi in merito alla dichiarazione di morte presunta di Gloria e poi parlano in segreto della capocommessa del Paradiso.

Gemma e i ricordi dolorosi del suo passato

Nel giorno della Befana, il Circolo ospita un evento ippico al quale partecipa Stefania. Alla serata è invitata anche Gemma, che ha un momento di sconforto quando incontra una talentuosa cavallerizza. Marco invita Gemma a riprendere l’equitazione, anche se per lei è un passo doloroso.

Anna entra ufficialmente a Casa Amato come fidanzata di Salvatore

Anna è stata invitata a Casa Amato per le presentazioni ufficiali. Intanto al Paradiso si svolge con successo la riffa che vede protagoniste Tina, la piccola Serena e un’attrice famosa.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.