Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 27 al 31 gennaio? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Roberto, che con l’aiuto di Agata lavorerà a un numero speciale della rivista ispirato a Sanremo.

Il Paradiso delle Signore, trame al 31 gennaio 2025

Clara, visibilmente provata, confida a Elvira le sue sofferenze. Consapevole della situazione delicata, quest’ultima spinge Irene ad affrontare il problema e a chiarire la situazione con Clara e Alfredo.

Umberto riprende le redini della GMM, mentre al Paradiso si respira aria di novità. Roberto, coinvolgendo attivamente Agata, sta lavorando a un numero speciale dedicato a Sanremo, promettendo di portare una ventata di freschezza nella rivista.

Il Paradiso, anticipazioni settimanali dal 27 al 31 gennaio

Adelaide riceve brutte notizie dal cardiochirurgo. Sconvolta dalla diagnosi inaspettata, inventa una scusa improvvisa per allontanarsi e affida a Marcello la gestione del suo patrimonio.

Nel frattempo Irene cerca disperatamente di riconquistare la fiducia di Clara, ma quest’ultima è profondamente delusa e determinata a chiudere definitivamente con il passato e a iniziare una nuova vita lontano dal Paradiso e da Milano.

Spoiler Il Paradiso: cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Alfredo si presenta a casa di Clara, sperando di poter chiarire la situazione e riconquistare la sua fiducia, ma le sue parole sembrano scivolare via nel vuoto. Anche Irene, informata da Roberto, cerca di fare cambiare idea alla ragazza. Per convincerla a non andarsene Irene chiede aiuto anche a Don Saverio. Neppure il parroco riesce nell’impresa, ma la Cipriani ha in mente un piano per riavvicinare Alfredo e Clara e chiede a Marcello di farle un prestito.

Mimmo mostra a Milva il ritratto fatto da Agata. La cantante rimane folgorata dall’abilità della ragazza e vuole conoscerla.

Elvira comunica ai colleghi e ai superiori che aspetta un figlio.

Tancredi torna alla carica, riproponendo a Rosa la sua proposta di lavoro, ma lei – ancora diffidente – sembra voler mantenere le distanze.

Adelaide, pur soffrendo, continua a nascondere la verità sulla sua salute e si prepara a partire per Londra. Solo all’ultimo momento, sotto le domande insistenti di Umberto, è costretta a confessare la sua menzogna. In seguito alla partenza di Adelaide, Umberto esprime il desiderio di trasferirsi in villa per stare più vicino a Odile e farle compagnia nei momenti di solitudine. Intanto Marcello deve digerire l’ennesima delusione della sua vita.

Alla GMM Giulia comunica che non intende più disegnare la linea economica. Odile prova a farle cambiare idea.

Alfredo rientra in possesso dell’anello per Clara, ma deve fare una corsa contro il tempo per poter fare alla ragazza la proposta, visto che Clara partirà la sera stessa.

Agata invita Roberto a teatro di nascosto dai suoi genitori. Ciro però organizza una cena con Mimmo e vuole che la figlia sia presente. Delia si inventa una scusa per lasciare Agata e Roberto da soli, ma i due vengono visti da qualcuno che potrebbe rovinare i piani della ragazza.