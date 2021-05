Eccoci arrivati alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore che vanno dal 24 al 28 maggio 2021. Questa è l’ultima settimana di messa in onda della soap di Rai 1 e la conclusione della quinta stagione. Ma non temete, la soap torna a settembre 2021 con la sesta serie, già confermata dal produttore e dalla Rai. Cosa accadrà? Vediamo nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 24 al 28 maggio 2021. Marta e Vittorio si dicono addio

Marta non sa cosa fare: tornare in America, accettando l’offerta ricevuta dalla Sterling oppure rimanere al Paradiso? Con il marito sono in piena crisi, dal momento che ha nascosto a Vittorio della proposta ricevuta senza farne parola. Dal canto suo Vittorio, ha detto addio alla moglie perché non riesce più a sopportare che non sia chiara e limpida. Nel frattempo Marta ha preso una decisione e la comunica a Vittorio.

Rocco e Maria: matrimonio a rischio? il padre di lei vuole che tornino in Sicilia

Rocco vive un momento felice: ha chiesto a Maria di fidanzarsi e ha ricevuto una proposta che potrebbe dare una svolta alla sua carriera di ciclista. Invece la Puglisi è preoccupata, perché non ha il coraggio di confessare a Rocco, che il padre le ha imposto di tornare in Sicilia dopo il matrimonio. La giovane sarta non sa a che santo votarsi, e chiede aiuto a Giuseppe Amato, nella speranza che convinca il padre a cambiare idea. In realtà non sa invece, che dietro la richiesta del padre c’è proprio lo zio di Rocco, con il quale ha un accordo: mettere le mani sul suo terreno. Cosa ne sarà dei due ragazzi? Rocco, saputo dell’ultimatum del padre di Maria pensa di raggiungerlo in Sicilia per convincerlo a cambiare idea. Maria grazie all’aiuto di Nino, riesce a fermarlo per tempo. Pensa anche di fare la classica “fuitina” con la ragazza, ma per fortuna si ferma in tempo.

Ad un passo dal contratto Rocco rinuncia per amore di Maria

Rocco è a un passo dalla firma del contratto che lo renderebbe un ciclista professionista, tuttavia si rende conto che l’amore che ha per Maria è più forte per cui decide di rinunciare alla sua carriera, sposare la ragazza e trasferirsi in Sicilia. Ma succede qualcosa di imprevisto: Giuseppe riceve un messaggio dalla Germania. Si tratta di una lettera compromettente da parte di una donna. Tiene nascosto il tutto ad Agnese. Ma forse questa lettera potrebbe cambiare il destino di molte persone.

Cosimo e Gabriella devono decidere se lasciare l’Italia e trasferirsi a Parigi

Cosimo sprona Gabriella a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di lavorare a Parigi con il suo mentore parigino: Defois. Poi a Parigi ci sarebbe anche Nicoletta, quindi non sarebbe sola e inoltre sarebbe una bella opportunità, per la stilista. Gabriella sa quanto sia importante per suo marito Cosimo, ricominciare da un’altra parte a nello stesso tempo è molta affezionata al Paradiso e non sa cosa fare.

Marcello è finalmente libero ma la Gramini trama contro Ludovica

Marcello esce finalmente di prigione, scagionato dalla testimonianza di Ludovica e può sentirsi finalmente libero! È piano di buoni propositi e il suo cuore trabocca d’amore per Ludovica: mai nessuno aveva fatto tanto per lui. Tuttavia, grossi nubi arrivano all’orizzonte: la Gramini sta complottando contro Ludovica per avere una rivincita su di lei.

Fiorenza infatti, prosegue a tramare alla spalle della Brancia e Marcello, così li fa seguire. Mette loro alle calcagna un giornalista di gossip per dare in pasto alla stampa la loro relazione. Nel frattempo Marcello consiglia a Ludovica di smettere di tenere nascosta la loro relazione e il primo passo sarebbe affrontare la contessa e metterla al corrente di come stanno i fatti. Ludovica comunicherà alla contessa del suo amore per Barbieri?

Ad ogni modo, Ludovica e Marcello, scoprono il piano della Gramini e Barbieri, la mette con le spalle al muro. La costringe a rinunciare al suo piano, così finalmente i due ragazzi possono viversi e amarsi alla luce del sole.

Gloria teme che il suo passato possa riaffiorare

Gloria apprende che il padre di Stefania potrebbe trasferirsi a Milano, e la cosa la preoccupa non poco! Se questa eventualità dovesse concretizzarsi, la capocommessa avrebbe non pochi problemi. Cosa farebbe? Confesserebbe tutto a Stefania o lascerebbe Milano senza dire nulla a Stefania?

La decisone di Marta: parte per l’America

Marta ha finalmente deciso: lascia il Paradiso e l’Italia, accettando la proposta della Sterling. Aggiorna così Adelaide sulla sua decisione e quindi la contessa mette al corrente della situazione Umberto. Il Commendatore preso atto della decisione della figlia, le consegna il suo biglietto per New York.

La Storia tra Marta e Vittorio è quindi conclusa e ne apprende la notizia anche Pietro che rimane senza parole. Nel frattempo Armando e Beatrice informano Gabriella sull’imminente rottura dei coniugi Conti e anche lei rimane di sasso.

Gabriella del resto deve prendere una importante decisione: partire per Parigi oppure no? Chiede a suo marito Cosimo un po’ di tempo per pensarci.

Marta sta per partire, incontra Vittorio ed è di nuovo passione!

È la vigilia della partenza di Marta per gli Stati Uniti: la giovane celebra con la sua famiglia, ma non mancano anche i saluti degli amici a cui è molto legata. Verso sera si reca al Paradiso per dire addio a quel luogo che le ha portato anche molta felicità. Pensa di essere sola. Ma in realtà c’è ancora Vittorio. I due si incontrano e pare che il tempo si fermi, scoppia nuovamente la passione. La notte trascorsa insieme lascerà il segno in entrambi i coniugi ma Marta non ha cambiato idea, è intenzionata a partire per l’America.

Gabriella legge le parole struggenti di Marta di addio al Paradiso e anche a Vittorio e finalmente prende una decisone in merito al trasferimento a Parigi. Cosa deciderà?

Vittorio e molto provato dalla rottura con Marta, ma sa che è la soluzione migliore ed è quindi pronto per un nuovo inizio. Con rinnovato entusiasmo si impegnerà al massimo per rendere ancora più bello il suo adorato Paradiso delle Signore.

Cosa dovremo aspettarci nella nuova stagione che riparte a settembre 2021?

Intano vi comunichiamo che a fine maggio inizieranno le riprese della sesta stagione de Il paradiso delle Signore dove ritroveremo alcuni dei personaggi dell’attuale stagione ma moltissimi altri nuovi. Sappiamo che gli attori che prestano il volto a Vittorio Conti – Alessandro Tersigni – e Salvatore Amato – Emanuel Caserio – ci saranno anche nella sesta stagione. Per cui nuove situazioni, nuove dinamiche e probabilmente anche nuove storie d’amore dal momento che Marta e Gabriella escono di scena. Poi ovviamente ancora spazio alla storia tormentata tra Agnese – Antonella Attili – e Armando – Pietro Genuardi – a cui si aggiunge Gloria – Lara Komar -, che ha un legame amicale importante con Ferrris. Poi come è nello stile della soap di Rai 1 sono possibili eventuali ritorni nelle trame delle puntate. Si pensa che possano tornare Luciano Cattaneo e la Clelia Calligaris interpretati rispettivamente da Giorgio Lupano e Enrica Pintore. Sarà veramente così? Non ci resta che attendere la prossima stagione – la sesta – per saperne di più.