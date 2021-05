Il Paradiso delle Signore torna anche per la prossima stagione televisiva 2021/2022. Da settembre al via la sesta stagione della soap targata Aurora tv che va in onda nel pomeriggio di Rai 1 dalle 15.55 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle Signore confermato per la sesta stagione: al via da settembre su Rai 1

L’amatissima soap degli anni ’50 e ’60, torna dunque a settembre con nuove storie, nuovi intrecci e la conclusione delle storie già in essere. Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni e Salvatore Amato a cui presta il volto, Emanuel Caserio, sono due dei personaggi importanti della soap che hanno confermato tramite i profili social la loro presenza per il prossimo anno nella soap di Rai 1.

Le storie ambientate all’interno del più importante magazzino milanese, continuano ad entusiasmare tantissimi telespettatori italiani tanto che lo share della soap è sempre ottimo. Siamo intorno a 2,1 milioni di telespettatori e il 18,85% . Nel pubblico adulto è il programma leader pomeridiano con il 25%.

Prime conferme dal cast de Il Paradiso delle Signore, per la prossima stagione tv

La quinta stagione della soap è quasi giunta alla fine, e molte storie si consolidano mentre altre rimangono aperte. Ad esempio, finalmente Rocco e Maria si fidanzano, mentre Marta e Vittorio sono ancora in piena crisi. Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio, anticipa in una intervista su Today:

“Ci sarò anche il prossimo anno, poi vediamo- ha raccontato Tersigni – Sono legatissimo al mio personaggio, e sul set siamo una famiglia. Ci aiutiamo a vicenda per far sì che il progetto venga bene”.

Il Paradiso delle Signore 6: in estate al via le riprese

Mentre noi in tv vedremo il gran finale della quinta stagione, a breve inizieranno le riprese della prossima stagione, la sesta, che vedremo in tv nell’autunno di Rai 1.

Nella prossima stagione, ci sarà dunque spazio per la storia assai tormentata di Marta e Vittorio. I due vivono una crisi matrimoniale profonda e nella sesta stagione sapremo se la crisi rientra o invece la coppia scoppia.

Ci sarà spazio anche per il personaggio di Salvatore Amato interpretato dall’attore Emanuel Caserio e di Nino, interpretato da Luca Gruspini, il giovane seminarista che ha fatto perdere la testa alla Venere, Dora Vianello interpretata da Maria Vittoria Cozzella.

Perché il Paradiso delle Signore piace e riscuote molto successo?

Chi segue la soap non può non notare la delicatezza dei dialoghi, la sceneggiatura, la fotografia, i costumi e la regia di un prodotto decisamente di qualità che non lascia spazio alla volgarità o alla banalità. Ovviamente, supportato da un ottimo cast di giovani attori pieni di talento che caratterizzano il personaggio a seconda delle peculiarità caratteriali. Ad esempio Giancarlo Commare che interpreta alla perfezione l’ingenuo Rocco Amato, travolgente nella sua simpatica parlata siciliana.

Ma oltre i giovani, una menzione particolare per la “vecchia guardia” attori consapevoli e di ottimo livello come Pietro Genuardi (Armando Ferraris) e Antonella Attili (Agnese Amato), che abbiamo recentemente visto in Makari con Claudio Gioè. E che dire dell’interpretazione magnifica di Vanessa Gravina che presta il volto alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Le sue freddure sono uniche!

La soap piace anche perchè segue sempre il percorso storico e lineare di ciò che è accaduto in Italia negli anni ’60. La storia d’Italia, dunque con le sue vicende storiche, politiche, l’evoluzione della società e dei costumi che entrano nelle trame sono la chiave del successo dell’amata soap.