Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 17 al 21 marzo? La soap “regina” del daytime di Rai Uno è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Botteri. furioso dopo aver scoperto che il capo della nuova collezione GMM è identico a quello progettato da lui.

Il Paradiso delle Signore, trame al 21 marzo 2025

Nella vetrina della GMM viene esposto il pezzo forte della nuova collezione. L’intero staff del Paradiso rimane sbalordito nel constatare che l’abito è identico a quello disegnato da Gianlorenzo Botteri.

Lo stilista è sotto pressione e inveisce contro la Furlan, mentre le veneri sono preoccupate dopo aver scoperto la verità. Marta cerca di ottenere qualche spiegazione da Odile, e Rosa furibonda affronta Tancredi. Lui però nega di essere coinvolto nella vicenda.

Il Paradiso, spoiler settimanali: Botteri strappa l’abito

Credendo di essere rimasto solo nel suo atelier, Botteri sfoga la sua frustrazione sull’abito da lui creato. Lo stilista strappa il capo ormai pronto sul manichino e lo getta a terra con rabbia. Nel frattempo Delia – che si è trattenuta nel magazzino – lo osserva di nascosto, sgomenta e impotente davanti alla sua frustrazione.

La mossa della GMM ha di fatto rovinato l’intera collezione del Paradiso, e nel grande magazzino milanese si discute se presentare comunque la nuova linea. Quanto accaduto ha però riavvicinato Delia e Gianlorenzo.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Uno?

Tutti sono impegnati a dare il massimo per risollevare il Paradiso dopo la crisi causata dalla GMM.

Elvira comincia a manifestare alcuni sintomi legati alla gravidanza, ma non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro. Intanto Marcello promette a Tancredi che condurrà un’indagine sul possibile plagio dell’abito. La direzione non è disposta ad arrendersi, e Marta sprona Botteri a reagire, modificando il suo abito iconico. La frustrazione di Botteri lo porta a sfogarsi su Delia e Concetta. In seguito però lo stilista si pente di aver trattato male Delia e cerca un modo galante e originale per farsi perdonare.

In un momento di confidenza con Rosa, Matteo le rivela qualcosa di personale riguardo ai suoi sentimenti. Rosa svela a Marcello la sua intenzione di lasciare il Paradiso, e tra loro si accende una discussione accesa dagli esiti imprevisti: Marcello bacia Rosa! Dopo quanto accaduto la donna però assume un atteggiamento sfuggente.

Umberto – senza sospettare le mosse di Italo – chiede al maggiordomo le chiavi degli appartamenti della contessa a Milano. In seguito Guarnieri da incarico a un investigatore di ritrovare Adelaide e inizia a sospettare di Italo. Quando il maggiordomo chiede il permesso di assentarsi qualche giorno dalla villa, Umberto lo affronta e gli chiede apertamente se sia in contatto con Adelaide.

La manifestazione degli studenti del Parini fa molto scalpore, e Roberto decide di trarne ispirazione per una nuova idea della prossima collezione.

A Villa Guarnieri giunge un messaggio audio di Adelaide, e Umberto decide di convocare Marta, Odile e Marcello per rivelare loro tutta la verità sulla contessa.