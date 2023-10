Il Paradiso delle Signore continua con i nuovi episodi inediti dell’ottava stagione, che ogni giorno tengono incollati davanti al teleschermo migliaia di fans. La soap in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno ci riserva due puntate al cardiopalma a fine ottobre. Tullio deciderà di fare una sorpresa a Elvira, ma a rimanere sorpreso sarà lui. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle signore, trame del 30 e 31 ottobre

L’apertura della metropolitana a Milano sarà l’occasione per organizzare molti eventi, e il Paradiso si preparerà a festeggiare l’evento con varie iniziative in cui vengono coinvolti sia lo staff sia la clientela. Roberto lavora con Agata fianco a fianco, mentre Elvira – su richiesta dello stesso Landi – da una mano a Salvatore al Gran Caffè Amato.

Elvira nutrirà un certo imbarazzo a lavorare a stretto contatto con il giovane Amato ma – nonostante ciò – dimostrerà professionalità aiutando ugualmente a preparare dei dolci un po’ particolari. A un certo punto però in Caffetteria arriverà a sorpresa Tullio per trovare la partner, e finirà per trovare Elvira intenta a lavorare fianco a fianco con Salvo.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Matteo teme per l’incolumità di Silvana

Matteo sarà assalito dal timore che Mancino possa andare a far visita a sua madre Silvana, e cercherà di tenere sott’occhio il criminale. In realtà però Renato si recherà a cercare ancora una volta Matteo, per farsi restituire il denaro che gli deve. Il Portelli subirà un’aggressione fisica che verrà vista da Maria. La donna andrà subito a soccorrere il fratellastro di Marcello.

Anticipazioni fine ottobre Il Paradiso, cos’altro accade?

Nel frattempo Matilde Frigerio Di Sant’Erasmo, Vittorio Conti, Gloria Moreau e Teresio Colombo faranno le prime mosse per cedere i terreni. Gianlorenzo Botteri manifesterà apertamente di non gradire la nuova assunzione di Concetta come capo sarta e non esiterà a mostrare il suo disappunto anche davanti a Maria.

Si preannuncia così un fine mese al cardiopalma per la soap trasmessa dalla rete ammiraglia Rai. Nel ricordarvi che potete rivedere le puntate Il Paradiso delle Signore 8 anche sulla piattaforma RaiPlay, vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime news Il Paradiso delle Signore 8.