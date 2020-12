Al Paradiso delle Signore, soap del pomeriggio di Rai 1 è già tempo di Natale. Difatti nelle anticipazioni che vanno dal 7 all’11 dicembre 2020 si respira un atmosfera natalizia, dal momento che la soap in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, riporta fedelmente quello che è il periodo della messa in onda: l’avvicinarsi del Natale.

Il Paradiso delle Signore daily: anticipazioni e trame da lunedì 7 a venerdì 11 dicembre

Per la festa di Sant’Ambrogio Armando porta con se Agnese per visitare la Fiera degli “Oh bej Oh bej”. In questa occasione, Ferraris, illustra e spiega alla sua amata Agnese i segreti del mercatino, tipico del periodo natalizio milanese, e la esorta a parlare con Rocco e Salvatore della loro relazione.

Federico si ambienta nella sua nuova “famiglia” composta dal padre, Luciano, Clelia e il piccolo Carletto

Federico, dopo aver scoperto che il suo vero padre è Umberto Guarnieri, non perdona la madre Silvia ma si trasferisce da Luciano, dove inizia a sentirsi a suo agio con la nuova famiglia composta da Luciano, Clelia e il piccolo Carletto.

Cosimo, per far piacere a Gabriella, invita Roberta e Marcello per la Prima della Scala. Tuttavia il giovane Barbieri non si presenta all’appuntamento, perché non è riuscito a sottrarsi al ricatto del mantovano. Roberta è naturalmente furiosa, perché ignora quali siano i veri motivi del mancato appuntamento.

La nuova famiglia di Federico, e la gelosia di Silvia

Intanto, Silvia Cattaneo viene a conoscenza tramite Stefania, che il figlio Federico è andato al cinema con il padre Luciano, Clelia e il piccolo Carletto, e teme che il figlio voglia tagliarla ed escluderla dalla sua vita.

Laura vuole sapere da Salvatore se ci sono novità per il sostituto di Marcello e scopre che, contrariamente agli accordi presi, il suo socio cerca un cameriere e non una cameriera.

Nel frattempo il giudice Cimatti, chiamato a esprimere un giudizio su Pietro, prende una decisione che cambia la vita di tutta la famiglia Conti. Pietro si è ormai affezionato allo Zio, ad Armando e Rocco per cui chiede di poter continuare a lavorare al Paradiso dopo la scuola.

Roberta informa Marcello che a Natale i suoi genitori vogliono conoscerlo

Roberta informa Marcello che a Natale i suoi genitori vorrebbero conoscerlo: il giovane Barbieri si sente morire dentro perché costretto a mentire alla donna che ama.

Nel frattempo, Vittorio non si spiega come mai sua cognata Beatrice si accontenti di fare l’inserviente e sprona Pietro al fine di farle cambiare idea e convincere la madre a riprendere gli studi per ottenere il diploma.

Silvia ha un malore vicino al Paradiso, la soccorre Umberto

Ancora debilitata e sotto psicofarmaci, Silvia ha un malore a pochi passi dal Paradiso e viene soccorsa da Umberto, che la porta a Villa Guarnieri. Il commendatore riesce a convincere Federico a dare una seconda chance alla madre e al toccante confronto tra i due assiste anche Luciano.

Silvia ringrazia Federico per la comprensione che ha avuto nei suoi confronti. Umberto mette al corrente Adelaide della riconciliazione tra Silvia e Federico, ma la Contessa lo mette in guardia dalla Cattaneo.

Il ritorno di Ludovica a Milano, l’allestimento dell’albero di Natale al Paradiso

Ludovica è tornata a Milano e chiede l’appoggio di Cosimo e il perdono dei Guarnieri, dopo aver finto una gravidanza per incastrare Riccardo in un matrimonio che non voleva. Nel frattempo al Paradiso è giunto il momento di fare l’albero di Natale. Armando e Agnese decidono che presto riveleranno il loro amore a Rocco e Salvo. Come la prenderanno i due ragazzi notoriamente gelosi della madre e della zia?

Roberta pensa che Marcello le chiederà di sposarla, ma non sa del Mantovano

Roberta trova per caso l’anello di fidanzamento di Marcello e si illude che tutto proceda a gonfie vele. Intanto, l’ennesimo viaggio in Svizzera imposto dal Mantovano porta Marcello a incontrare un cliente inaspettato. Chi sarà?