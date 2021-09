Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 4 a venerdì 8 ottobre 20021 nella soap che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi alle 15.55 su Rai1.

Il Paradiso Delle Signore 6: Anticipazioni e trame dal 4 all’8 ottobre 2021. Giuseppe Amato, smascherato dall’amante

In queste nuove puntate sarà dato ampio spazio alle vicende di Giuseppe Amato, che aveva in Germania un’altra donna, Petra, dalla quale ha avuto un figlio. La donna scrive al padre del suo bambino mettendo in subbuglio la vita di Giuseppe Amato, che ha nascosto alla sua famiglia – Agnese e i suoi figli – dell’esistenza di Petra e del figlio. La situazione rischia di sfuggirgli di mano.

Agnese scopre in casa di Armando i segni di una presenza femminile

e si ingelosisce. Nel frattempo Armando prenderà una drastica decisione su Agnese: non potendo vivere questo rapporto che lo logora dentro, decide di mettere un punto.

Il Paradiso delle signore daily, anticipazioni: Flora Ravasi accetta la proposta di Vittorio come stilista del Paradiso

Vittorio Conti, dopo la partenza di Gabriella è senza uno stilista valido: intravede in Flora Ravasi la soluzione alla partenza della sig. Rossi – Bergamini. Così decide di assumere Flora come nuova stilista del grande magazzino. La cosa non sarà accolta con entusiasmo dalle Veneri né da Agnese. Alla fine, la figlia di Ravasi accetta la proposta che le è stata fatta da Vittorio.

Quest’ultimo, tuttavia riflette sulle conseguenze avute con l’assunzione della nuova stilista, visti i recenti contrasti con Agnese. Cosa deciderà di fare? Il rapporto tra Flora e Agnese è pessimo e non sa che piega potrebbe prendere. E soprattutto, è una scelta azzardata da parte di Conti perché coinvolgerà in prima persona la Contessa Adelaide: come prenderà la notizia?

La Contessa accoglie Flora Ravasi a Villa Guarnieri

Contrariamente a quanto ci si aspetta, Adelaide decide di invitare Flora Ravasi a Vivere a Villa Guarnieri per il periodo che si tratterrà a Milano. Adelaide infatti, venuta a conoscenza della lettera lasciata da Achille a Flora, si preoccupa per il contenuto e quindi vorrebbe leggerla. Per farlo ha bisogno di avvicinarsi alla giovane donna, e così decide di invitarla a stare a Villa Guarnieri.

Decisione che prende senza consultare Umberto che rimane di sasso e non accoglie bene la notizia. In un primo momento oppone resistenza ma dopo si convince che forse è una saggia decisione. Così la figlia del defunto Achille Ravasi si trasferisce stabilmente a Villa Guarnieri.

Salvatore Corteggia Anna Imbriani ma non è ricambiato

Salvatore, dopo aver provato a corteggiare Anna Imbriani (con poco successo) decide di fare un passo indietro, tuttavia vuole concedersi un’altra possibilità per fare breccia nel cuore dell’ex Venere. Roberto Landi, amico di Anna la invita a gettarsi il passato alle spalle e di tenere in considerazione le attenzioni di Salvatore.

Roberto sprona Anna a uscire con Salvatore per distrarsi e provare a lasciarsi il passato alle spalle. Massimo Riva si presenta al Circolo in cerca di Anna e non sembra avere buone intenzioni.

Vittorio Conti chiede ad Anna di tornare a lavorare al Paradiso

Nel frattempo, Anna è in crisi: Vittorio le ha chiesto di tornare a lavorare al Paradiso, come aiuto contabile di Beatrice, perché la vede in difficoltà con massimo Riva. Tuttavia, la donna teme che rioccupare il posto di Venere le porti alla memoria troppi ricordi dolorosi in relazione a Quinto, il suo grande amore.

La disastrosa situazione finanziaria di Ludovica

Nel frattempo, Adelaide scopre la disastrosa situazione finanziaria di Ludovica e la rimprovera per non averla messa al corrente della cosa. Gloria si trova in difficoltà con l’arrivo di Ezio Colombo a Milano. L’uomo inizia a frequentare il grande magazzino per via di sua viglia Stefania, e si confida con Armando. Nel frattempo la capocommessa Moreau comunica la sua assenza dal grande magazzino per motivi personali. Al Paradiso, intanto, Paola ha assunto il ruolo di capo commessa in assenza di Gloria, che si è rifugiata dalla zia Ernesta.