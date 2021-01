Le anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 25 al 29 gennaio 2021, rivelano che finalmente Gabriella Rossi sceglie fra i due uomini che le hanno ingarbugliato la vita: da una parte l’ex fidanzato Salvatore Amato, dall’altra l’attuale fidanzato Cosimo Bergamini, ricco imprenditore. Ma non solo! Ci aspettano anche molti colpi di scena e decisioni importanti. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 25 gennaio al 29 gennaio 2021. Gabriella sceglie Cosimo Bergamini

Le situazioni al Paradiso delle Signore, sono sempre più ingarbugliate ma nella settimana che va dal 25 al 29 gennaio, i riflettori sono puntati sul triangolo amoroso Gabriella – Salvatore – Cosimo. Stando alle anticipazioni, la stilista del Paradiso sceglie di sposare l’attuale fidanzato Cosimo Bergamini, anche se il bacio con l’ex Salvatore l’ha parecchio turbata. Gabriella confessa a Laura quello che è successo tra lei e Salvatore la sera in cui è morto il padre di Cosimo e si sente terribilmente in colpa.

La ragazza finalmente sceglie l’uomo che le starà al fianco tutta la vita, anche se il matrimonio sarà rimandato, a causa della morte improvvisa di Arturo Bergamini, padre dello sposo, Cosimo. Gabriella cerca dunque di stare quanto più vicina al suo fidanzato.

Quindi dopo un attimo di esitazione, e di dubbi, Gabriella sceglie Cosimo, anche se le nozze non possono essere celebrate immediatamente, visto il lutto che ha colpito la famiglia Bergamini.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Umberto mette Cosimo con le spalle al muro

Nel frattempo, Umberto approfitta della situazione facendo leva sul lutto, che ha colpito la famiglia Bergamini per mettere Cosimo con le spalle al muro e avere la meglio sull’affare ribaltando, l’accordo economico fissato con suo padre prima di morire.

Clelia e Luciano vittime di pettegolezzi, Federico torna dalla madre Silvia

Clelia e Luciano, dopo aver scoperto di aspettare un bambino sono più felici che mai. Sempre più innamorati, non si accorgono che qualcuno li sta spiando. Nel frattempo Federico accoglie con grande maturità la notizia della gravidanza.

Il loro rapporto prosegue senza intoppi, anche se le maldicenze e i pettegolezzi iniziano a circolare, dal momento che il ragionier Cattaneo è ancora sposato con Silvia. Mentre Federico dopo aver superato i dissapori e i problemi con la madre, lascia la casa di Luciano e Clelia, anche per dar loro maggior intimità, e torna da Silvia, che lo accoglie naturalmente a braccia aperte.

Salvatore in guerra con suo padre: Agnese chiusa a casa; Vittorio intercede

Nel frattempo la vita della famiglia Amato non scorre nel migliore dei modi: Salvatore è ai ferri corti con il padre Giuseppe, perché non accetta che la madre venga trattata come una schiava, senza rispettare i suoi bisogni, le sue necessità e senza un minimo di riguardo. In atelier, Beatrice assiste a una scena poco piacevole tra Agnese e Giuseppe e capisce che la donna è succube del marito. Irene dà un appuntamento serale a Rocco in magazzino, ma il ragazzo si dimentica di andarci, trascinato da Maria che ha organizzato una cena a sorpresa in Casa Amato dopo la vittoria della squadra ciclistica

Vittorio offre un lavoro a Giuseppe Amato, Cosimo in difficoltà

Così Vittorio per cercare di andare incontro alle esigenze della signora Agnese e di Salvatore, offre un lavoro come portiere di notte a Giuseppe Amato. Dopo molte remore e ritrosie, finalmente l’uomo accetta il lavoro offerto da Conti.

Nel frattempo, Vittorio viene a conoscenza che Umberto ricatta Cosimo e cerca di intercedere e di aiutarlo, ma il commendator Guarnieri è irremovibile. Su richiesta di Federico, tuttavia, Umberto cede e decide di non ricattare più Cosimo, con molta sorpresa di Adelaide. Che sia l’inizio di un nuovo rapporto tra Umberto e Federico? Del resto i due sono padre e figlio, ma non hanno mai avuto la possibilità di conoscersi.

Il matrimonio di Cosimo e Gabriella è rimandato, Agnese si ribella al marito

Dopo questa svolta positiva, Cosimo e Gabriella decidano di non sposarsi e di rimandare le nozze, per il recente lutto che ha colpito il futuro sposo, con la perdita del padre. Vittorio è sempre più deciso a risolvere i problemi familiari di Agnese, perché vuole che la sarta torni al lavoro. Così convoca al Paradiso entrambi i coniugi Amato, e offre un lavoro a Giuseppe Amato sperando di migliorare la situazione.

Ma l’uomo non solo reagisce malissimo, ma rifiuta anche il lavoro. Ma finalmente Agnese ha la forza di ribellarsi al marito e torna al suo posto di lavoro, al Paradiso. Così Giuseppe pur di non lasciare sola la moglie, accetta il lavoro di portiere di notte. Agnese, tornata al Paradiso, è accolta con grande gioia da Gabriella e da Armando, felice di saperla in atelier.

Clelia e Luciano comunicano a Carletto l’arrivo di un fratellino, Vittorio sempre più vicino a Beatrice

Clelia e Luciano aspettano un bambino, e decidono di dirlo a Carletto, anche se i due, non sono sposati. Questo è motivo di disprezzo da parte di molte persone e a farne le spese è il piccolo Carletto, la cui serenità potrebbe essere in serio pericolo. La zia Ernesta suggerisce a Silvia di difendere la sua reputazione, anche se a fare le spese della situazione sembra sia soprattutto Carletto. Beatrice si dimostra sempre di più un aiuto per Vittorio, tanto che quest’ultimo le organizza una sorpresa.

Appuntamento con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la prossima settimana con le nuove trame.