Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 9 al 15 dicembre? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo. Riflettori puntati su Matilde, che medita di rivolgersi alla Sacra Rota, e su Tancredi, che le giura vendetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matilde pronta a voltare pagina

Le puntate Il Paradiso in onda dal 9 al 15 dicembre vedranno la Frigerio determinata a rifarsi una vita lontano da Tancredi. Per questo motivo consulta un avvocato e cerca di capire se può rivolgersi alla Sacra Rota per annullare il suo matrimonio con l’uomo. Matilde abbandona però l’idea di partire per il Giappone, e piacevolmente stupita dal gesto di Vittorio decide di iniziare una relazione con lui godendosela senza pensare al futuro.

Nel frattempo Tancredi si rende conto che Flora gli ha nascosto una lettera e inizia a indagare, arrivando a fare una scoperta sconvolgente. L’uomo ritrova la lettera e va su tutte le furie, giurando vendetta contro la coppia. Sant’Erasmo – al culmine dell’esasperazione – minaccia di denunciare Matilde per adulterio. Vittorio si preoccupa per l’amata, ignaro del fatto che lei ha in serbo una contromossa per neutralizzare gli attacchi dell’ex marito.

Conti però non se ne sta con le mani in mano e lo affronta, mentre Umberto non nasconde il suo risentimento verso Flora, che non gli ha riferito la decisione della Frigerio. Vittorio si trova anche a dover gestire le tensioni con Marcello, che vuole avere maggiore libertà decisionale per quanto riguarda le iniziative del Paradiso. Matteo cerca di far ragionare il fratello per evitare ulteriori tensioni tra lui e il pubblicitario.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, ospite a sorpresa

A villa Guarnieri giunge un telegramma che annuncia l’imminente arrivo di una persona inattesa. Adelaide annuncia infatti che giungerà alla villa con un’ospite inattesa, e poco dopo si presenta con Marta. Quest’ultima – dopo aver scoperto di non poter avere figli e una breve esperienza negli States dove si era recata per studiare fotografia – era tornata a Milano e aveva tentato di far funzionare il matrimonio con Vittorio.

Ma il suo bisogno di diventare una fotografa di successo l’avevano portata a decidere di tornare nuovamente in America al termine della sesta stagione. La storia con Vittorio si era conclusa con la firma per l’annullamento del loro matrimonio, ma adesso la donna sta per tornare, e le anticipazioni rivelano che è pronta a portare scompiglio nella vita dell’ex marito.

Nuovo evento al circolo nelle prossime puntate de Il Paradiso

Irene organizza con Leonardo un nuovo evento al circolo. Occupata a preparare tutto si dimentica dell’appuntamento con Alfredo, che la attende invano. Gli impegni della ragazza finiscono per portarla a trascurare il giovane, che inizia a mal sopportare Leonardo. Tuttavia Alfredo continua a comportarsi da bravo fidanzato e da il suo supporto a Irene.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.