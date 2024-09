L’attesa è finita e Il Paradiso delle Signore torna con i nuovi episodi della 19ma stagione nel pomeriggio di Rai Uno. Cosa accadrà nella settimana dal 9 al 13 settembre 2024? Riflettori puntati su Marta, che sarà protagonista di una ripartenza in salita. La giovane si troverà ad affrontare molti problemi fin dalle prime puntate della nuova stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Marta scatena l’ira di Tancredi

Fin dalle prime immagini apparirà chiaro che – per Marta – non si prospetterà una stagione facile. La giovane donna si occuperà della gestione della Galleria Milano Moda e – tra le tante decisioni da prendere – ce ne sarà una particolarmente “spinosa”.

Marta dovrà scegliere la nuova stilista, destinata a prendere il posto di Flora Ravasi. La donna non riuscirà a prendere una decisione, e temerà di creare problemi alla Galleria. A quel punto penserà di chiedere aiuto a Vittorio Conti scatenando così la rabbia di Tancredi, che non prenderà affatto bene la sua iniziativa.

Il Paradiso 9, spoiler al 13 settembre

Oltre alla tensione che si verrà a creare con Tancredi, Marta si troverà a dover gestire anche gli scontri con una new entry. Si tratterà di Enrico Brancaccio, un carabiniere amico di Armando. Proprio quest’ultimo riuscirà a trovargli un posto all’interno del magazzino.

Su Enrico però, aleggerà un alone di mistero. Nessuno sembrerà sapere niente del suo passato, e l’uomo dimostrerà di avere una lunga serie di segreti.

Inizialmente farà di tutto per non svelare la sua identità, e il suo rapporto con Marta sarà decisamente difficile e non privo di attriti. Tuttavia non ci sarà solo Enrico Brancaccio tra le new entry, e ben presto faremo la conoscenza anche di un altro personaggio che ha creato molta curiosità tra i fans della soap italiana.

Arriva Odile nelle prossime puntate Il Paradiso

La figlia della contessa Adelaide farà finalmente il suo ingresso “fisico” nella serie TV di Rai Uno. Dopo aver intuito la sua presenza grazie a colloqui telefonici con la madre biologica, potremmo finalmente vedere Odile.

Chi aveva sognato un arrivo tutto rose e fiori resterà però deluso. Fin dal suo arrivo a Villa Guarnieri i suoi rapporti con la madre naturale si mostreranno tesi. La presenza di Odile finirà anche per causare problemi a Umberto, che si mostrerà molto sospettoso dopo aver ricevuto una telefonata preoccupante sulla reputazione della ragazza.

Fans Il Paradiso entusiasti, la nuova stagione sarà ricca di colpi di scena

La 19ma stagione della soap opera di Raiuno ci regalerà – fin dalle prime puntate – molti colpi di scena. I telespettatori che lo scorso maggio hanno dovuto ingoiare un “boccone amaro” con l’addio di Vittorio Conti troveranno ad attenderli nuovi personaggi e vicende ricche di suspence. Riusciranno a sopperire all’assenza di un personaggio cardine della soap? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Il Paradiso delle Signore.