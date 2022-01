Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 31 a venerdì 4 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntata dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Nuovi colpi di scena ci aspettano nella soap di Rai1, che tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì intrattiene il pubblico dell’ammiraglia Rai. Come vi avevamo anticipato, tornerà nella soap prodotta da Aurora tv, il bel Sandro Recalcati, a cui presta il volto l’attore Luca Capuano.

Il ritorno a Milano di Sandro Recalcati: come reagiranno Tina e Vittorio?

L’uomo farà di tutto per riconquistare e chiarire la situazione con la moglie Tina Amato tanto da chiedere consigli alla mamma Agnese, su come recuperare il rapporto con la cantante. Nel frattempo, Sandro comunica a Vittorio che non intende lasciare Milano fino a quando non avrà riconquistato Tina e gli chiede ospitalità. Vittorio, che ha avuto uno scambio passionale con l’ex Venere, come la prenderà?

In effetti, il direttore del Paradiso è un forte difficoltà davanti alle pressioni di Sandro, così chiede a Tina di prendersi del tempo per riflettere e scegliere con chi vuole stare. Rompere un matrimonio o iniziare una nuova storia? Cosa sceglierà Tina? Sandro e Tina, finalmente si confrontano.

Umberto scopre le bugie della Contessa; Gemma soddisfatta

Nel frattempo Umberto, si accorge che i veri motivi che hanno indotto Adelaide a partire non sono reali: in realtà la contessa è scappata per sfuggire all’Interpol. Gemma invece, è molto colpita dalla reazione della capocommessa alla sua lettera di minacce che ha scritto per difendere e proteggere la madre Veronica. Nota con soddisfazione che Gloria è impaurita.

Irene nel panico! La casa è in vendita: dove andrà a vivere?

Irene è disperata! A breve potrebbe rimanere senza una casa in cui vivere. L’appartamento che divide con Maria – ancora per poco perché la sarta siciliana sta per sposarsi – è stato messo in vendita. Salvatore Amato pensa di acquistarlo per coronare il suo sogno d’amore con Anna. Irene è molto arrabbiata con il giovane barista: cosa farà se la casa sarà venduta?

Gloria si confida con Armando sulla lettera minatoria

Nel frattempo Gloria, si confida con Armando ammettendo di essere terrorizzata dalla lettera minatoria ricevuta, che qualcuno scopra la sua vera identità e il rapporto che la lega ad Ezio e Stefania.

Ezio decide finalmente di raccontare tutta la verità a Veronica sul suo vero rapporto con Gloria. Veronica, corre quindi ad affrontare la Moreau per sapere se può fidarsi di Ezio. Questo matrimonio si può fare oppure no? Quali sono i rapporti attuali tra i due?

Sandro scopre che Vittorio e Tina si sono baciati e reagisce malissimo

Vittorio e Tina sono in forte difficoltà con Sandro: l’impresario non sa che i due si sono baciati! Il direttore del Paradiso e la cantante, decidono quindi di affrontare Sandro per raccontare la verità. Tuttavia, un colpo di scena scombussola tutti i piani: Sandro trova il foulard di Tina sotto il letto di Conti. Vittorio, sentendosi in colpa non regge più tante bugie e racconta tutto all’amico Sandro, il quale reagisce malissimo. Non sente ragioni, è deciso a partire da Milano e lasciarsi tutto alle spalle. Dopo molte discussioni Sandro fa pace con Vittorio, che accetta di aiutarlo a riconquistare Tina.

Chi ha scritto la lettera minatoria? I sospetti ricadono su Gemma

Al Paradiso, nel frattempo, proseguono i preparativi per la collezione primaverile. La capostilista, Flora Gentile, pensa di disegnare un abito ispirato al giacchetto da cavallerizza di Gemma.

Intanto, il già difficile rapporto tra Ezio e Veronica sembra precipitare soprattutto dopo la lettera di minacce arrivata a Gloria. Gemma, dal canto suo, sente il peso delle sue azioni: è molto pentita di aver scritto quella lettera di minacce. Anche la mamma Veronica inizia a sospettare che dietro quelle minacce ci sia sua figlia.

Umberto è nervoso per la partenza di Adelaide

Umberto, è molto agitato: Adelaide è partita ma sembra scomparsa nel nulla. Il suo nervosismo ricade anche su un’altra difficile situazione: il contratto con gli americani. Reagisce infatti con molta rabbia alla proposta di Dante.

Marco invitato ufficialmente a casa Colombo, Dante rivela il suo vero volto!

Nel frattempo Marco riceve un invito ufficiale a casa Colombo, in qualità di fidanzato di Gemma. Il momento non è dei migliori data la tensione scatenata dalla lettera minatoria di Gemma a Gloria. Quest’ultima infatti, molto angosciata e preoccupata prova a parlare con la zia Ernesta per riuscire a capire l’identità di chi l’ha scritta.

Dante, nel frattempo, che si è presentato come colui che vuole salvare il Paradiso, svela le sue vere intenzioni: vendicarsi di Vittorio. Così, spinto anche dalla cugina Fiorenza, preme per la chiusura del contratto con gli americani. Intanto, Salvo Amato non sa se può compare l’appartamento per lui ed Anna. La somma è davvero notevole: come coprire l’intero debito?

Il Paradiso delle Signore: gli ascolti non deludono

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, registra ottimi ascolti. Il racconto delicato, pulito della società e gli amori degli anni Sessanta conquista il pubblico di Rai 1. Ogni pomeriggio la soap, registra un ascolto medio del 18% di share. Insomma, anche con l’innesto di nuove storie, l’arrivo di nuovi personaggi e il ritorno di vecchi rendono la soap di Ra1 uno dei prodotti più amati della Tv di Stato.