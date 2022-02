Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, Il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Gloria non può più nascondere la verità a Stefania e vorrebbe rivelarle che è la sua vera madre, e non è affatto morta! Tuttavia, non è dello stesso parere Ezio che pensa che la figlia sarebbe fortemente destabilizzata da questa verità. Nel frattempo le Veneri, Dora, Irene e Stefania non sanno come dire a Maria che Rocco ha un’altra donna. Ma Agnese intima alle ragazze di non rivelare nulla alla Sarta perché pensa che non potrebbe sopportarlo.

Sandra e Tina ritrovano la loro intesa: sono felici più che mai!

Vittorio è molto contento per l’amico Sandro che finalmente ha riconquistato il cuore di sua moglie Tina, ritrovando con lei l’intesa di un tempo. Al contrario invece, non vede sincerità nel rapporto tra Dante e Beatrice. Il direttore del Paradiso non si è mai fidato di Romagnoli e purtroppo i fatti gli danno ragione. Beatrice è solo una pedina nelle sue mani.

Il ricatto di Dante ad Umberto funziona: ottiene le quote del Paradiso

Nel frattempo, Dante Romagnoli si rivela il farabutto che tutti hanno sospettato fosse: il ricatto ad Umberto che incastra Adelaide, tiene in pugno il Commendatore che gioco forza è costretto a cedere al ricatto dell’americano.

Con quello scritto, infatti la Contessa non potrebbe sfuggire alle sue responsabilità sulla questione Ravasi e Umberto Guarnieri non se la sente di mettere in pericolo la vita di sua cognata. Durante la sua assenza ha capito quanto è importante per lui la donna e non vuole perderla assolutamente. Adelaide, naturalmente non deve venire a conoscenza di questo ricatto altrimenti sarebbe la fine. Il Commendatore, tuttavia, deve fare i conti anche con la gelosia di Flora nei suoi confronti, ma la stilista deve rassegnarsi e farsi da parte.

Guarnieri cede al ricatto di Romagnoli ma ad una condizione

Umberto Guarnieri è sotto scacco, cede le sue quote del Paradiso a Romagnoli ad una condizione: la contessa verrà messa al corrente di una mezza verità sulle quote. Ovvero, Umberto la informa che si è trovato costretto a vedere delle quote del Paradiso per far fronte ad alcune questioni della Banca Guarnieri.

Nel frattempo, Ludovica decide di accettare l’offerta di Torrebruna e di entrare così nell’affare. La Contessa non ci vede chiaro e si dice tutt’altro che favorevole e molto perplessa delle richieste dell’uomo. Del resto Torrebruna, totalmente conquistato dal fascino di Ludovica non perde occasione per offrire aiuto e supporto alla bella Brancia.

Maria Scopre la verità su Rocco: è disperata

Maria apprende la verità sulla tresca di Rocco con un’altra donna nel modo peggiore! Ovviamente, va su tutte le furie e se la prende soprattutto con le amiche Stefania, Dora e Irene ma, con Agnese più di tutte perché non le hanno detto da subito la verità sul fidanzato. Perché non dirle fin da subito, quale fosse la situazione, invece di farla sognare su un matrimonio che con buone probabilità non si farà mai? La disperazione di Maria è immensa, non c’è nulla che riesca a tirarla su. Provata dal dolore della delusione e dalla sofferenza, decide di scrivere una lettera a Rocco.

Tina e Sandro, di nuovo insieme, decidono di tornare a Londra

Tina e Sandro sono finalmente tornati assieme e decidono di rientrare a Londra e riprendere la loro vita da dove si era interrotta. Vittorio decide di organizzare una festa in loro onore, così che possano salutare gli amici. Nel frattempo Flora chiede a Umberto se ha già informato Vittorio delle quote del Paradiso cedute a Romagnoli. Conti infatti è un bersaglio inconsapevole di Romagnoli che trama alle sue spalle.

Anna non è del tutto sincera con Salvatore

Anna è molto innamorata di Salvatore e i due hanno deciso di sposarsi e di vivere assieme, solo che la donna non è del tutto sincera con il giovane Amato. Infatti, non ha rivelato che la figlia Irene, non vuole trasferirsi a Milano, lasciando la scuola e gli amici. Alla fine non sopportando più questo peso, lo confessa a Salvatore. Il barista ha deciso di farsi carico della situazione di Anna e di Irene, per cui non se la sente di sradicare Irene dalla sua vita e decide di assecondare la scelta della piccola e aspettare che sia lei, a decidere di trasferirsi a Milano.

Ezio e Veronica hanno veramente ritrovato la serenità?

ll rapporto tra Ezio e Veronica va veramente bene? Hanno risolto i loro problemi? Si amano come un tempo oppure Ezio ripensa alla sua ex moglie Gloria? Stefania si accorge che c’è qualcosa che non va fra i due. Come se non bastasse, Marco le instilla un dubbio, che la turba parecchio.

Umberto Guarnieri rivela la verità sulle quote del Paradiso a Vittorio

Vittorio viene a conoscenza che alcune quote del Paradiso sono ora di proprietà di Romagnoli e non reagisce bene, anzi! Umberto trova il coraggio di dire tutta la verità sulle quote, omettendo il reale motivo. Ad ogni modo, Conti è pronto a tutto per salvare il magazzino dalle grinfie di Dante e Umberto rimane molto colpito dall’attaccamento e dalla tenacia dell’ex genero. Così decide di parlarne con Flora, poi decide di fare una mossa per guadagnare il terreno perduto, minacciando Dante. Purtroppo però, il suo piano non va a buon fine.

Maria decide di reagire e va a Roma da Rocco

Stefania dice a Maria di reagire e che fare la “vittima” disperata non le riporterà indietro Rocco. Così la Puglisi, prende in mano le redini della situazione, decidendo di andare fino a Roma per affrontare il fidanzato.

Vittorio è amareggiato: dividere il Paradiso con Dante è una sconfitta bruciante

Per Vittorio condividere le quote del Paradiso con l’uomo che è stato la causa della fine del suo matrimonio, è una sconfitta bruciante. Non riesce a rassegnarsi all’idea di condividere la sua “creatura” con il suo peggior nemico. Dante nel frattempo, ottenuto le quote del Paradiso restituisce la lettera a Flora e torna nelle mani di Umberto.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.