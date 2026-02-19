Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 23 al 27 febbraio? Al centro delle trame troviamo i problemi, che inevitabilmente sorgono alla Caffetteria dopo la partenza di Mimmo. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore

La nuova situazione a La Caffetteria costringe Concetta a dividersi tra il lavoro e la famiglia, portandola a mostrarsi spesso stanca ed esasperata. Le disgrazie si dice che “non vengono mai da sole”, e per complicare ancora di più la situazione in casa Puglisi si rompe anche la lavatrice.

Nonostante i guai in Caffetteria e il piccolo inconveniente domestico però, Ciro e Concetta non perdono il loro spirito positivo e battagliero.

Trame IPDS al 27 febbraio

Per Odile arriva il momento dei festeggiamenti, e a villa Giuarnieri tutti i suoi cari si riuniscono per celebrare il suo ingresso nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo, istituita in memoria di Margherita.

Per la figlia di Adelaide si tratta di un traguardo importante.

La scelta di Irene nelle prossime puntate IPDS

Si avvicinano i giorni del Festival di Sanremo, e Irene propone alle altre Veneri di seguire tutte insieme la gara canora. Poi però arriva un invito di Cesare che la mette davanti a un bivio: accettare la sua proposta oppure seguire il Festival insieme alle Veneri?

La soluzione sembra arrivare da sola, quando proprio Cesare le regala un nuovo televisore. A quel punto la giovane non ha più dubbi, e invita le amiche a casa sua per seguire tutte insieme l’evento. Alla serata partecipa anche Rebecca, che a un certo punto ha modo di ascoltare una frase ambigua di Barbara riferita a sua zia Sandra.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Caterina suggerisce a Botteri di tenere una lezione di lectio magistralis al corso seguito dalle Veneri.

Mentre Marcello, dopo la rottura con Rosa, sembra ritrovare nuovo spirito nel lavoro, Tancredi scopre che la storia tra i due si è conclusa, e in lui si riaccendono sentimenti mai sopiti per la donna. Barbieri intanto elabora una nuova strategia per rilanciare il Paradiso Market.

Umberto è sempre più perplesso sulla relazione tra Odile ed Ettore e si confida con Marta. E mentre si accende nell’ennesima discussione tra padre e figlia, il giovane Marchesi decide di mettersi in viaggio diretto a Londra, per far visita alla madre.