Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 2 all’8 dicembre? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo. Riflettori puntati su Vito, che deciderà di coronare il suo sogno d’amore con Maria, e su Vittorio, che dichiarerà a Matilde i suoi sentimenti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Vito chiede a Maria di sposarlo

Nei prossimi episodi della soap Vito capirà che è arrivato il momento di fare la proposta di matrimonio a Maria e vorrà farlo in grande stile, coinvolgendo lo staff del Paradiso delle signore. L’uomo ignorerà però che la sua amata sarà ancora molto confusa, e se da una parte vedrà in Vito il suo porto sicuro, dall’altra ci sarà Matteo, che sarà sempre presente nei suoi pensieri. Ironia della sorte Vito chiederà proprio a Matteo di dargli una mano. Quest’ultimo accetterà per non destare sospetti.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Matilde medita di trasferirsi in Giappone

Dopo la doppia delusione ricevuta, Matilde mediterà di lasciare per sempre Milano per provare a voltare pagina. Ricordiamo infatti che la donna – non solo ha scoperto che il marito Tancredi a provocare l’incendio al mobilificio della famiglia Frigerio – ma anche che Vittorio era a conoscenza del fatto e ha deciso di tacergli quanto aveva scoperto. La doppia delusione lascerà in Matilde il desiderio di allontanarsi dai due uomini che l’hanno delusa profondamente.

Tancredi non rinuncerà alla speranza di riconquistare il suo cuore, e cercherà in ogni modo di ottenere il suo perdono. I suoi sforzi però non daranno i risultati sperati. Anche Vittorio soffrirà molto per la rabbia di Matilde nei suoi confronti, anche se ormai sembrerà aver perso la speranza di riconquistare la sua fiducia.

Neppure l’intervento di Umberto sembrerà dare i risultati auspicati, anche perché lui cercherà di coinvolgere Flora nel tentativo di far tornare Matilde sui suoi passi, senza però considerare che Flora non sarà affatto d’accordo con lui e rifiuterà di aiutare Tancredi a recuperare il rapporto con la moglie.

Vittorio dichiara il suo amore a Matilde nelle prossime puntate de Il Paradiso

Matilde chiederà a Flora di mantenere il segreto, e non rivelare a nessuno la sua intenzione di partire per il Giappone. Le cose però non andranno come previsto, e Conti scoprirà che sta perdendo l’amore della sua vita per sempre. A quel punto Vittorio si presenterà a Matilde sorprendendola con un regalo, e le dichiarerà di essere innamorato di lei.

Quale sarà la reazione della donna davanti a questa dichiarazione d’amore?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.