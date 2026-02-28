Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo? Al centro delle trame troviamo Concetta Puglisi che diventa la donna di copertina di Paradiso Market. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore

Arriva il nuovo numero di Paradiso Market e sulla copertina c’è la foto di Concetta. Nel frattempo a casa Puglisi arriva una lavatrice di ultima generazione. La moglie di Cro viene invitata a un evento al Circolo insieme ai rappresentanti di elettrodomestici per fare un po’ di pubblicità alla sua ultima lavatrice.

I fratelli Marchesi scoprono che dietro alla partenza di qualcuno per Londra dalla madre c’è lo zampino di Umberto. Lui prova a giustificarsi con Ettore.

Zia Sandra si ritrova con le Veneri per una cena al Circolo, e in quell’occasione Rebecca intuisce che sua zia vuole onorare una promessa fatta a Irene.

Trame Il Paradiso al 6 marzo

Enrico riceve una telefonata di Barbara che lo mette in allarme: Maurizio è peggiorato. Il numero di bimbi colpiti da misteriosi sintomi continua a crescere ed Enrico inizia a intuire quale sia la causa di questi strani malesseri. Potrebbe trattarsi di una intossicazione alimentare provocata dall’acqua o dal terreno contaminato? L’ipotesi si fa sempre più strada fino a quando emerge che a causarli sono stati i metalli pesanti presenti nel terreno dove giocano!

Entrico si reca in Svizzera e torna con il farmaco per curare i bambini. La terapia è molto costosa, e Umberto si offre di finanziare i medicinali a coloro che non potranno permettersi la cura.

Il progetto di Valeria nelle prossime puntate IPDS

Valeria Craveri ha in mente una collaborazione con il Paradiso per una nuova linea di lingerie. Marcello e Roberto discutono dell’offerta di Craveri, mentre le Veneri sono affascinate dall’eleganza di quella collezione intima

La disputa tra Barbieri e Roberto si chiude con la sconfitta di quest’ultimo, e Marcello rifiuta la collaborazione. Valeria però non molla. Alla fine Barbieri ci ripensa, e inaugura l’angolo lingerie. Subito dopo però scopre che l’azienda della Craveri è piena di debiti.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Irene e Cesare sembrano vivere un momento idilliaco, ma Rebecca – agendo di nascosto – riesce a impossessarsi della lettera che lega Sandra alla nipote attraverso una promessa di matrimonio. Rebecca consegna la lettera a Cesare, che a sua volta affronta Irene. La giovane sfoga la sua rabbia su Rebecca, e ne esce profondamente ferita. Per fortuna può però contare sull’appoggio di Johnny.